CONFIRMADO: Club América tiene nuevo portero para el verano 2026

Club América, que jugará la Concachampions 2027 y esta es la curiosa razón, tiene nuevo portero para el verano de este 2026, pues así lo confirmó el arquero a través de sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento a las Águilas por considerarlo para un torneo internacional que disputará el equipo a finales de mayo.

Hugo Murga es el nuevo arquero de las Águilas para disputar el TST 2026, torneo de futbol de sala de 7 contra 7 en el que se enfrentan leyendas, celebridades y profesionales con un solo objetivo: ganar el premio de 1 millón de dólares; es decir, 17.2 millones de pesos. Conoce por qué Arsenal haría campeón a Pumas por esta coincidencia que pocos conocen.

Huga Murga representará al América en un torneo de futbol sala en Estados Unidos.|@hugomurga10

“Agradecido y emocionado por esta gran oportunidad, nuevamente ir al TST7v7 a competir contra los mejores y qué mejor que representando a este gran club de la mano de grandísimos jugadores. ¡Vamos a defender estos colores! Club América”, compartió el guardameta en sus redes sociales.

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El torneo en el que jugará el nuevo portero del Club América

El TST se disputará del 27 de mayo al 1 de junio, 6 días en los que se disputarán 160 partidos en 3 ramas: masculino, femenino y mixto, en los que la bolsa en premio es de 1 millón de dólares en cada uno.

En esta nueva edición, Club América tendrá participación tanto en la rama femenil como en la varonil. Es esta última la que se ubica en el Grupo J junto al Villarreal, Cagliari Calcio y Atacantes de Fort Lauderdale.

Mientras que el equipo femenil comandado por Janelly Farías se enfrentará a Mujeres Estadounidenses, Kansas City II y Sportive FC en el Grupo A.

La fase de eliminación constará de octavos, cuartos, semifinal y gran final, series que se disputarán en el WakeMed Soccer Park en Cary, Carolina del Norte, Estados Unidos.