Cristiano Ronaldo marca doblete e impone un nuevo récord de goles a sus 40 años

Cristiano Ronaldo convirtió un par de goles este sábado 27 de diciembre en la victoria del Al Nassr ante el Al Okdood por la Saudi Professional League y de paso se acercó a la meta de las mil anotaciones en su carrera como profesional e impuso un récord insólito y que luce prácticamente imposible de igualar para cualquier otro futbolista.

Cristiano Ronaldo superó los 40 goles en 14 años naturales

Cristiano Ronaldo está por cerrar un 2025 histórico. Marcha como primero en la Liga de Arabia Saudita con paso perfecto, llegó a los 956 goles en su carrera y a falta de un juego por disputar este año con el Al Nassr se convirtió en el primer futbolista en llegar a los más de 40 goles anuales en 14 años.

El portugués no ha reducido su cuota goleadora en menos de 40 goles desde el 2010. Su mejor año fue el 2013 cuando convirtió 69 veces y este 2025 aun puede mejorar su cuota en el juego del Al Nassr del próximo 30 de diciembre ante el Al- Ettifaq.

Mientras que sus peor año fue el 2022 en el que solo llegó a las 16 anotaciones jugando con su selección y el Manchester United, mientras que en el 2019 convirtió 39 tantos en partidos con la Juventus y Portugal.

Cristiano Ronaldo|Reuters

Temporadas de Cristiano Ronaldo con más de 40 goles:

2010: 48 goles

2011: 60 goles

2012: 63 goles

2013: 69 goles

2014: 61 goles

2015: 57 goles

2016: 55 goles

2017: 53 goles

2018: 49 goles

2020: 44 goles

2021: 47 goles

2023: 54 goles

2024: 43 goles

2025: 40 goles

A Cristiano le faltan 44 goles para alcanzar los 1,000 tantos en su carrera, por lo que de mantener esta inercia goleadora que ha extendido a lo largo de los últimos años el millar de anotaciones podría caer a finales del 2026.

Por su parte, Lionel Messi solo ha logrado superar los más de 40 goles por año en 13 oportunidades, una menos que Cristiano Ronaldo.

