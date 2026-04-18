Hugo Sánchez se reúne con aficionado que limpió su placa y le hace un regalo increíble

Hace algunas semanas un aficionado se hizo viral en redes sociales por aparecer limpiando una placa de Hugo Sánchez colocada en el paseo de las leyendas del Atlético de Madrid a las afueras del Estadio Metropolitano y en ese momento el Pentapichichi adelantó que lo buscaría para darle un regalo especial.

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Hugo Sánchez se encuentra con el aficionado que limpió su placa en el Estadio Metropolitano

Finalmente, Hugo Sánchez pudo reunirse con Joseph Lazcano, aficionado que limpió su placa a las afueras del Estadio Metropolitano de Madrid para tener una convivencia especial en donde el ex del Real Madrid lo invitó a cenar.

Hugo Sánchez recibió a Lazcano en un restaurante y le pidió que le contara los motivos que lo llevaron a limpiar la placa mientras compartían la mesa.

Además, Hugo le regaló un par de camisetas, una verde y una del Real Madrid de su época como jugador, mismas que le autografió.

"Me reuní con Joseph, el mexicano y héroe que limpió la placa del estadio del Atlético de Madrid, para darle las gracias y pasar y rato agradable", compartió Hugo en sus redes sociales.

La placa de Hugo Sánchez a las afueras del Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid ha generado gran polémica debido a que el exjugador mexicano no es visto con buenos ojos al dejar al conjunto Colchonero para firmar con el acérrimo rival, el Real Madrid, equipo en el que conquistó cuatro de sus Pichichis, además de cinco Ligas de España, una Copa del Rey, tres Supercopas de España y una Copa de la UEFA y se convirtió en una leyenda de los Merengues como uno de los máximos goleadores de la institución.

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