Partidos de HOY sábado 18 de abril en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Con seis partidos continúa la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga BBVA donde los equipos de Cruz Azul, Pachuca y Toluca pueden conseguir su pase a la Liguilla y unirse a Chivas y Pumas que ya tienen boleto asegurado.

Mazatlán 1-1 Querétaro | Resumen y goles | Jornada 15 Clausura 2026

Necaxa vs Tigres - Estadio Victoria - 17:00 horas

Duelo de contrastes en el Victoria. Un Necaxa mermado e inconsistente busca recuperar el gol tras caer ante Querétaro. Por su parte, Tigres llega motivado tras avanzar a semifinales de Concachampions, pero con la urgencia de sumar para asegurar Liguilla y romper su pésima racha como visitante.

El encuentro lo podrás ver EN VIVO y GRATIS en TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague.

Cruz Azul vs Tijuana - Estadio Cuauhtémoc - 17:00 horas

Cruz Azul llega como sublíder, pero herido tras un abril para el olvido que incluyó su eliminación de la Concachampions. La Máquina urge recuperar su solidez en casa para amarrar Liguilla y borrar la reciente caída en el Cuauhtémoc ante Pachuca.

En la otra cara de la moneda, Tijuana vive una resurrección con tres triunfos en cuatro juegos, colocándose a un paso de la fase final. Los Xolos son peligrosos visitantes, aunque la estadística favorece a los locales, quienes solo han perdido uno de sus últimos nueve duelos ante los fronterizos como local.

Monterrey vs Pachuca - Estadio BBVA - 19:05 horas

Monterrey atraviesa una crisis profunda, con siete juegos sin ganar y el riesgo de cortar una racha de diez años asistiendo a la Liguilla. Los regiomontanos necesitan evitar su cuarta derrota al hilo en casa y sacudirse el dominio reciente de los Tuzos.

Por el contrario, Pachuca llega encendido, presumiendo ocho triunfos y una racha de seis partidos invicto. Aunque los de la Bella Airosa han sufrido como visitantes, su reciente victoria ante Cruz Azul y su hegemonía en suelo regio los colocan como favoritos frente a unos Rayados urgidos.

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Guadalajara vs Puebla - Estadio Akron - 19:07 horas

Guadalajara llega a este compromiso con la clasificación asegurada, pero sumergido en un bache defensivo tras recibir cuatro goles y perder recientemente ante Tigres. Las Chivas necesitan recuperar la solidez si no quieren ceder el liderato general en el cierre de torneo.

Por su parte, Puebla se juega sus últimas cartas matemáticas para alcanzar el Top 8. Aunque La Franja arrastra cinco partidos sin ganar. Es la oportunidad ideal para que los poblanos rompan la quiniela.

León vs Juárez - Estadio León - 21:06 horas

León busca su cuarta victoria al hilo para posicionarse en zona de Liguilla, aprovechando su reciente solidez en casa. Por su parte, Juárez llega urgido y sin margen de error; los fronterizos necesitan recuperar el triunfo como visitantes para mantener vivas sus esperanzas de clasificación.

América vs Toluca - Estadio Banorte - 21:10 horas

América de André Jardine llega bajo máxima presión, ubicado en el séptimo sitio y con una irregularidad que preocupa en el nido. Las Águilas necesitan validar su casa para no comprometer su clasificación ante un Toluca que vuela alto.

Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed, instalados en puestos de Liguilla y motivados tras avanzar a semifinales de Concachampions, lucen como favoritos pese a la paridad histórica. Se espera un choque estratégico y cerrado: las estadísticas sugieren pocos goles, aunque la ofensiva escarlata suele ser letal cuando sale del Infierno.

