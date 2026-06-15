Así es el sistema de IA que usan los árbitros del Mundial 2026: la Trionda usa un chip

El desarrollo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ trajo consigo la consolidación de herramientas tecnológicas orientadas a la optimización de las decisiones del árbitro durante el desarrollo del juego. Sin embargo, el uso de la tecnología no es solamente para los árbitros, sino que también los elementos dentro del campo también están atravesados por la ciencia. Tal es así que en esta justa mundialista el balón oficial denominado como "Trionda" tiene incorporado un chip de movimiento en una de sus capas.

La Trionda es una esfera de alta ingeniería que no solo modifica los parámetros aerodinámicos tradicionales por su novedosa estructura de cuatro paneles sellados, sino que actúa como una fuente directa de información para los jueces a la hora de tomar decisiones clave que influyen directamente en el resultado final del juego. Por ejemplo, este balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contiene un dispositivo electrónico interno que transmite registros de forma permanente y su principal característica es un sensor de movimiento de última generación montado de manera lateral en una de las capas internas del mismo.

La IA llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el videoarbitraje

La Trionda, al tener este dispositivo electrónico incorporado, recoge información y la combina con otras métricas que se analizan mediante inteligencia artificial. Debido a este procedimiento, los árbitros pueden tomar decisiones más rápidas y certeras, reduciendo el margen de error humano. De esta manera, el sistema que incorpora la Trionda resulta especialmente útil para precisar el instante exacto de impacto o cuando es necesario revisar si el esférico salió del campo o fue desviado por un jugador.

El silbatazo inicial en cada uno de los partidos pone a prueba la resistencia y autonomía de los sensores de la Trionda ante las altas exigencias que otorga la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y confirma que la inteligencia artificial llega al circuito deportivo en búsqueda de la transparencia en cada uno de los compromisos.