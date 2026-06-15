Así va la tabla de goleadores tras el día 4 del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está en marcha y luego de cuatro días de actividad la tabla de goleadores ha cambiado con algunos nombres. Uno de los resultados más llamativos fue la goleada de Alemania sobre Curacao y otro fue el triunfo de último minuto de Costa de Marfil sobre Ecuador. Además, Japón y Países Bajos empataron a dos goles por bando mientras que Suecia dominó a Túnez con un 5-1 a favor.

Kai Havertz, dos goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Kai Havertz se convirtió en el líder de goleo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de anotar un doblete en la goleada de Alemania sobre Curazao. El delantero del Arsenal marcó al 45+5’ y al 88’ en la goleada contra los jugadores de la CONCACAF.

Folarin Balogun, dos goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Folarin Balogun estaba en la cima de la clasificación goleadora después de anotar dos de los cuatro goles de Estados Unidos sobre Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El atacante del AS Mónaco consiguió sus dos goles en la primera mitad, primero con un pase de Christian Pulisic y el segundo gracias a una asistencia de Malik Tillman.

Yasin Ayari, dos goles en Copa Mundial de la FIFA 2026™

El tercer mejor goleador del encuentro es el sueco Yasin Ayiri. El atacante de raíces tunecinas anotó un doblete contra Túnez. Los goles del jugador del jugador del Brighton de la Premier League fueron el primero y el último del triunfo sueco. Ambos fueron grandes goles desde fuera del área, pero el primero no lo celebró debido a sus orígenes.

Deniz Undav, un gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Deniz Undav fue clave para los últimos tres goles de Alemania. El ariete del Stuttgart asistió el quinto gol, conseguido por Nathaniel Brown, y el séptimo, de Havertz. Además, anotó el sexto con un potente tiro de derecha. Las dos asistencias lo suben en la tabla porque son colaboraciones para conseguir anotaciones.

Nathaniel Brown, un gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los alemanes se despacharon con siete goles en el duelo y varios jugadores estuvieron involucrados en varios. Tal es el caso de Nathaniel Brown, quien además de conseguir el quinto gol se encargó de asistir el segundo gol, producto de Nico Schlotterbeck. En apenas su sexto partido con Die Manschaft, el futbolista del Eintracht Frankfurt consiguió un gol y una asistencia.

¡Empate agónico! 👀



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Además, hay otros 28 jugadores con un gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026™: Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Vinicius Jr., Giovanni Reyna, Cyle Larin, Oh Hyeon-gyu, Mauricio, Nestory Irankunda, Jovo Lukic, Jamal Musiala, Felix Nmecha, John McGinn, Ismaeël Saibari, Ladislav Krejci, Connor Metcalfe, Livano Comenencia, Nico Schlotterbeck, Breel Embolo, Amad Diallo, Crysencio Summerville, Virgil Van Dijk, Daichi Kamada, Keito Nakamura, Omar Rekik, Aleksander Isak, Viktor Gyokeres, Mattias Svanberg y Hwang In-Beom.