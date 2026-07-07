La IA pronostica el resultado de Colombia vs Suiza de los octavos de final del Mundial 2026

Colombia y Suiza chocarán en Vancouver para definir al último invitado a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Dos selecciones que están abajo del radar, pero que, no han perdido un solo partido en el certamen veraniego y que sin duda, serán un rival muy complicado al que le toque en la siguiente instancia. Tanto helvéticos como sudamericanos culminaron en los más alto de sus grupos y no sufrieron tanto en la anterior instancia, por si fuera poco, tampoco permitieron tanto de Ghana y Argelia respectivamente

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Para este duelo de invictos, le preguntamos a la IA de Twitter (Grok) cuál es su pronóstico para este duelo: ''Conclusión y predicción final: Colombia pasa a cuartos, pero no será fácil. Suiza es un rival incómodo que obliga a jugar al 100%. El partido probablemente será bajo en goles (Under 2.5) y se definirá por detalles: un gol de Luis Díaz, un error defensivo suizo o definición desde el punto penal. Mi pronóstico final: Colombia 1-0 Suiza (o Colombia avanza por penales si es empate). ¡Los Cafeteros tienen la calidad para dar el salto a cuartos!'', escribió.

Cabe destacar que, de momento todos los duelos UEFA contra continente americano en octavos de final se los ha llevado Europa. Inglaterra derrotó a México, Bélgica a Estados Unidos, Francia a Paraguay y Noruega a Brasil, por lo que, Suiza buscaría el pleno y Colombia tratar de evitarlo.

Cuartos de final Mundial 2026 al momento

Jueves 9 de julio 2026

Francia vs Marruecos

14:00 CDMX — Estadio Boston (Gillette Stadium)

Viernes 10 de julio 2026

España vs Bélgica

13:00 CDMX — Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium)

Sábado 11 de julio 2026

Noruega vs Inglaterra

15:00 CDMX — Estadio Miami (Hard Rock Stadium)

Ganador Argentina/Egipto vs Ganador Suiza/Colombia

19:00 CDMX - Estadio Kansas City