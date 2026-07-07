Edson Álvarez estaría en la mira de este club europeo para la siguiente temporada

Le sale 'una novia' a Edson Álvarez en el presente mercado de transferencias en plena Copa Mundial de la FIFA 2026. El FC Koln de la Bundesliga buscaría hacerse de los servicios del mediocampista mexicano de cara a la siguiente campaña, sin embargo, sabe que la transacción no será nada fácil. A pesar de que el 'Machín' jugó con el Fenerbahce en el último semestre, su carta le pertenece al West Ham United y los Hammers buscarán hacer caja con cualquiera de sus futbolistas para afrontar su temporada en la Championship tras descender hace unas semanas.

De acuerdo a información del insider alemán Florian Plettenberg, Álvarez estaría dispuesto a unirse al Koln de inmediato sabiendo que el equipo al que pertenece ya no está en la primera división. Cabe destacar que, el canterano azulcrema tiene vínculo hasta 2028 con el club londinense, por lo que cualquier equipo que quiera hacerse de sus servicios tendrá que negociar con dicho club.

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De momento, todo es un rumor en el mercado veraniego, pero, de concretarse la operación, habría un jugador mexicano nuevamente en la liga de Alemania. Carlos Salcedo, Ricardo Osorio, Javier Hernández, Pável Pardo, Marco Fabián, Andrés Guardardo entre otros han probado las mieles de la Bundesliga dejando un gran sabor de boca en dicha competición.

Cuartos de final Mundial 2026 al momento

Jueves 9 de julio 2026

Francia vs Marruecos

14:00 CDMX — Estadio Boston (Gillette Stadium)

Viernes 10 de julio 2026

España vs Bélgica

13:00 CDMX — Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium)

Sábado 11 de julio 2026

Noruega vs Inglaterra

15:00 CDMX — Estadio Miami (Hard Rock Stadium)

Ganador Argentina/Egipto vs Ganador Suiza/Colombia

19:00 CDMX - Estadio Kansas City