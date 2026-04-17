IA predice el RESULTADO del México vs Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a prácticamente dos meses para que se lleve a cabo el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que tendrá como duelo inaugural el partido entre la Selección de México y el combinado de Sudáfrica. Ante ello, la IA ha predicho el nombre del cuadro que saldrá con el triunfo.

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Será el jueves 11 de junio cuando se lleve a cabo el primer juego correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA entre México y Sudáfrica. Cabe mencionar que ambas escuadras forman parte del Grupo A, mismo que comparten con selecciones de la talla de Corea del Sur y República Checa.

¿Quién ganará el duelo entre México y Sudáfrica de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini respecto a su favorito para ganar el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La IA establece que no cuenta con un resultado exacto para este duelo, por lo que su estimación se basa en los precedentes de cada selección.

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El último rival al que enfrentaremos en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo será Chequia. 🇨🇿



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Considerando lo anterior, y en el entendido de que ambas selecciones se enfrentaron en Sudáfrica 2010 con un resultado de 1-1, la IA establece que el cuadro amarillo cuenta con mucho poderío físico, así como una velocidad que podría lastimar en más de una ocasión a la Selección,

Sin embargo, el hecho de que el juego será en la República y de que México parte como favorito para quedarse con el primer lugar del Grupo A, hacen que Google Gemini considere que la Selección se llevará los primeros 3 puntos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Dónde y a qué hora será el partido entre México y Sudáfrica?

Prepárate, pues el juego está cada vez más cerca de llegar. El calendario oficial establece que la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio con el juego entre México y Sudáfrica, compromiso que se disputará en el Estadio Banorte en punto de las 13:00 horas.

