Javier Aguirre cierra 2025 en al top 3 de entrenadores latinoamericanos de la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) volvió a poner el foco en el talento latinoamericano al cerrar su ranking 2025 de entrenadores de selecciones nacionales. En esta lista, Javier Aguirre aparece como uno de los tres mejores técnicos latinoamericanos del año, consolidando su figura al frente de la Selección Mexicana y reforzando su vigencia en la élite mundial de los banquillos.

El reconocimiento llega después de un año en el que Aguirre devolvió competitividad y carácter a un Tri que necesitaba resultados inmediatos. La conquista de la Copa Oro 2025 fue el punto de inflexión que lo catapultó al top 10 de la IFFHS y lo instaló, de paso, en el podio de los técnicos latinoamericanos más destacados del planeta, sólo por detrás de Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo.

¿Por qué Javier Aguirre está entre los mejores del mundo?

El título de la Copa Oro 2025 no solo significó un trofeo más en la vitrina de la Selección Mexicana, sino la confirmación de un proyecto competitivo pensado para llegar fuerte al Mundial de 2026. Bajo la dirección de Aguirre, México mostró orden táctico, solidez defensiva y una personalidad renovada en los momentos decisivos del torneo, elementos que la IFFHS valora de forma especial en su metodología de elección.

Además del campeonato regional, la capacidad del entrenador para gestionar un vestuario exigente y adaptarse a diferentes contextos de partido pesó en su calificación final. La extensa trayectoria internacional de Javier Aguirre, sus experiencias en clubes y selecciones, y la forma en que revitalizó al combinado mexicano en un año de alta presión, lo convirtieron en un referente para la IFFHS y lo colocan como uno de los tres mejores técnicos latinoamericanos del año.

El contexto no es menor: México será anfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, y el Tri está obligado a competir al máximo nivel. Que el técnico nacional cierre 2025 en el top 10 mundial de la IFFHS, y además en el top 3 de estrategas latinoamericanos, envía un mensaje de confianza al entorno de la Selección Mexicana, a los aficionados y a la propia federación de cara al reto mundialista.

Scaloni y Lorenzo, los otros dos latinoamericanos

En el listado 2025 de la IFFHS, los otros dos técnicos latinoamericanos que acompañan a Aguirre en el top 10 son Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo. Scaloni, seleccionador de Argentina, fue elegido como el tercer mejor entrenador de selecciones masculinas del mundo en 2025 y volvió a subirse al podio de este organismo tras haber ganado el mismo galardón en 2022 y 2023, confirmando la regularidad de su proceso.

Néstor Lorenzo, por su parte, se ubicó en el noveno lugar del ranking con la Selección de Colombia. Su presencia en el top 10 refleja el reconocimiento internacional al trabajo que ha realizado con el combinado cafetero y consolida la fuerte influencia de los técnicos sudamericanos, especialmente los argentinos, en el fútbol de selecciones de máximo nivel.

Para la IFFHS, estos tres nombres representan la vanguardia latinoamericana en los banquillos: Scaloni como campeón consolidado, Lorenzo como proyecto en clara construcción y Aguirre como líder de un resurgir mexicano que apunta directamente al Mundial. Que solo ellos tres aparezcan en el top 10 subraya lo difícil que es irrumpir en una lista dominada por entrenadores europeos y confirma el peso específico del fútbol latinoamericano en la escena global.

El top 10 completo de entrenadores de la IFFHS 2025

El ranking 2025 de entrenadores de selecciones nacionales elaborado por la IFFHS dejó un mensaje claro: la élite de los banquillos está repartida entre potencias europeas y proyectos emergentes de todo el mundo. Dentro de ese top 10 aparecen nombres de enorme peso, como los responsables de España, Portugal, Argentina o México, lo que refleja el alto nivel de exigencia y la magnitud del logro para los técnicos que lograron colarse en esta prestigiosa lista.

Luis de la Fuente (España): número uno del ranking 2025 de la IFFHS de entrenadores de selecciones nacionales, con 136 puntos, gracias al liderato en el ranking FIFA, el boleto al Mundial 2026 y una racha de 31 partidos oficiales sin derrotas.

Roberto Martínez (Portugal): segundo lugar con 83 puntos, manteniendo a la selección portuguesa en la primera línea competitiva de Europa durante todo el año 2025.

Lionel Scaloni (Argentina): tercer peldaño del ranking, consolidado como uno de los mejores técnicos del mundo tras sostener la competitividad de la albiceleste en la élite internacional.

Ståle Solbakken (Noruega): cuarto puesto, premiado por el crecimiento competitivo de Noruega y su presencia constante en el radar de las grandes selecciones europeas.

Thomas Tuchel (Inglaterra): quinto lugar, reconocido por su gestión en el banquillo inglés y por mantener a la selección como candidata en cada torneo que disputa.

Didier Deschamps (Francia): sexto lugar, leyenda reciente que sigue colocando a Francia entre las selecciones más fuertes del planeta.

Walid Regragui (Marruecos): séptimo puesto, símbolo del gran momento del fútbol marroquí y de su competitividad frente a las potencias europeas y sudamericanas.

Timur Kapadze (Uzbekistán): octavo lugar, reconocimiento al crecimiento sostenido de una selección emergente en el panorama internacional.

Néstor Lorenzo (Colombia): noveno puesto y uno de los tres únicos latinoamericanos del top 10, gracias a una Colombia sólida, competitiva y respetada a nivel global.

Javier Aguirre (México): décimo lugar, único mexicano en la lista y también uno de los tres latinoamericanos del ranking, lo que consolida su estatus como uno de los mejores técnicos de selecciones del momento.

Dentro de esta lista, los únicos latinoamericanos son Scaloni, Lorenzo y Aguirre, lo que resalta aún más la magnitud del logro del técnico mexicano. Estar en esa nómina al cierre de 2025 significa competir en la misma conversación que leyendas recientes como Deschamps y entrenadores emergentes que han revolucionado a sus selecciones, consolidando a Javier Aguirre como uno de los tres mejores técnicos latinoamericanos del momento.

