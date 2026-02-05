Tigres congelados: entre la polémica y emergencia en Canadá

El invierno en América del Norte se hizo sentir con toda su crudeza en la Concacaf Champions League, y Tigres fue protagonista de una noche que quedará marcada por el frío extremo.

En Hamilton, Canadá, el termómetro alcanzó los 9 grados bajo cero, con una sensación térmica de -14°C, durante el duelo de ida de los dieciseisavos de final ante Forge FC, que terminó 0-0.

Las condiciones meteorológicas no solo complicaron el desarrollo del partido, sino que también encendieron la polémica fuera de la cancha. El arquero argentino Nahuel Guzmán denunció en redes sociales que no había agua caliente en los vestidores visitantes, luego de que el club canadiense publicara un video mostrando la intensa nevada que cayó sobre el estadio.

El frío, el físico y la alerta en Tigres

Durante el encuentro, Guzmán preocupó al tocarse la parte posterior del muslo derecho, una señal que encendió las alarmas en el cuerpo técnico felino. Aunque el arquero pudo continuar, el contexto no ayudaba: el frío extremo aumenta la rigidez muscular y eleva el riesgo de molestias o lesiones, especialmente para futbolistas que no están acostumbrados a este tipo de climas.

Tras el silbatazo final, el "Patón" no se guardó nada. En sus redes sociales ironizó sobre lo ocurrido en los camerinos: "Se ve que hacía tanto frío que no llegó a calentarse el agua del vestidor visitante" y "es todo psicológico", escribió, dejando clara su molestia tras una noche congelada.

Ante la situación en el vestuario, los jugadores de Tigres se retiraron directamente a su hotel y posteriormente emprendieron el regreso a México. El enfoque ahora está puesto en el partido de la jornada 5 del Clausura 2026, donde recibirán a Santos Laguna, antes de definir la serie ante Forge.

Gorro, bufanda y reglamento

Una de las postales del partido fue Nahuel Guzmán jugando con gorro y bufanda, una imagen que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. Aunque para muchos resultó llamativa, el uso de este tipo de accesorios está permitido por el reglamento, siempre y cuando cumpla ciertos lineamientos.

El gorro debe ser del color negro o del tono principal del uniforme, mantener una apariencia profesional, no ir sujeto a la camiseta y no representar riesgo alguno para el propio jugador o para los demás. En condiciones como las vividas en Hamilton, esta indumentaria deja de ser una rareza y se convierte en una necesidad.

Pese a todo, el técnico Guido Pizarro valoró el esfuerzo de sus jugadores: reconoció las dificultades por la cancha y el clima, destacó que Tigres tuvo opciones para ganar y dejó claro el objetivo: cerrar la serie en casa y avanzar de fase. En Canadá, Tigres no perdió… pero sí se congeló.

