¡Imágenes sensibles! Histórico equipo pierde la categoría y los aficionados prendieron fuego el estadio

Cualquier jugador de futbol sabe que lo peor que puede pasarle a un club es descender (no por nada Neymar volvió a Santos) y es algo que los fanáticos toman de muy mala manera generalmente. En ese contexto, un histórico equipo de Finlandia perdió la categoría y los aficionados prendieron fuego las tribunas del estadio en el que hacían de local.

Un ex jugador de Cruz Azul descendió dos veces y fue terrible . Pero el histórico club finlandés, FC Haka, nunca había perdido la categoría en este Siglo XXI y los fanáticos se habían acostumbrado a verlo en Primera División, peleando por cosas importantes. Sin embargo, esta vez quedaron últimos en el Grupo B del torneo finlandés y cayeron a Segunda.

Los fanáticos del FC Haka de Finlandia incendiaron el estadio tras el descenso

Resulta que el estadio del Haka sufrió fuertes daños tras el incendio provocado por los fanáticos tras conocerse que el equipo perdía la categoría. Si bien se le atribuyó a los aficionados en general, tres adolescentes confesaron haber iniciado con el fuego, aunque aseguraron que no esperaban que llegara a semejante magnitud.

Debido a todo esto, la policía detuvo a los tres adolescentes en el estadio, quienes dijeron haber iniciado el fuego que terminó con una tribuna y parte del césped en pésimas condiciones, con necesidad de restaurar casi por completo. De todos modos, al tratarse de menores de edad, fueron liberados por ser considerados inimputables debido a su edad.

El histórico Haka perdió la categoría y un grupo de menores prendió fuego una tribuna del Tehtaan kenttä, generando daños millonarios y dejando el césped parcialmente inutilizable.



Daños que le costarán mucho dinero al club que descendió en Finlandia

Precisamente una tribuna del estadio Tehtaan kenttä y el césped quedaron prácticamente destruidos e inutilizables, lo que provoca que se generen daños millonarios que requieren mucha atención y mucho dinero invertido por parte del club.

Distintos reportes aseguran que el club ya lanzó una campaña de apoyo con sorteos, rifas y beneficios para poder financiar la reconstrucción de la tribuna dañada en su estadio y recuperar su vínculo con la comunidad de la ciudad de Valkeakoski, zona a la que pertenece.

