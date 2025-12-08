No solo salvarse del descenso: increíble logro de Neymar Jr. con Santos en Brasil

Tras un año sumamente complicado en su regreso a la Serie A de Brasil, Neymar Jr. y el Santos cumplieron el objetivo en la última jornada y evitaron el descenso. Tras aplastar a Cruzeiro en su estadio, el Peixe tuvo un doble motivo para festejar: seguirá en la máxima categoría en 2026 y... ¡disputará la Copa Sudamericana!

Si bien Neymar y sus compañeros, así como los aficionados del club paulista, tenían la permanencia como la gran meta del año, los resultados que se dieron en la jornada final le dieron la posibilidad al equipo de clasificarse a la segunda competición más importante del futbol sudamericano.

Instagram @neymarjr

Con doblete de Thaciano y un tanto de João Schmidt, Santos derrotó 3-0 a Cruzeiro y escaló inesperadamente al decimosegundo puesto de la tabla, lo que le permitirá jugar la Sudamericana en 2026. Por otro lado, los equipos descendidos fueron Ceará, Fortaleza, Juventude y Sport Recife.

El Peixe disputó la Serie B del Brasileirao el año pasado, tras descender por primera vez en su historia en 2023, y quería evitar a toda costa regresar a esa categoría. Ahora no solo lo logró sino que tuvo una recompensa adicional.

Instagram: Neymar Neymar en el Santos

¿Seguirá Neymar en el Santos?

Si bien Neymar todavía no definió su futuro y fuertes rumores lo vinculan al Inter Miami de Lionel Messi , la posibilidad de disputar una competición internacional el próximo año podría ser el motivo que el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain necesitaba para renovar su contrato.

Si bien Ney inició el año con problemas físicos y generó varias dudas, con el correr de los meses se volvió una pieza clave para el equipo. Según Sofascore, su rendimiento reciente fue sumamente destacado, al punto de finalizar la temporada con una calificación promedio de 7.3 (llegó a puntuar por encima de 9 en dos de sus últimos cinco partidos).