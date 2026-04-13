Imagine Dragons se une a los VIDEOJUEGOS; esta es la estupenda colaboración

Se trata, sin duda, de una de las bandas más icónicas en la historia de la industria musical, misma que ahora ha expandido aún más su territorio a través de una colaboración con los videojuegos. Ante ello, es preciso hablar más de esta nueva asignatura de los Imagine Dragons.

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La historia del rock mundial no se podría mencionar sin hablar de Imagine Dragons, quien pese al paso del tiempo sigue siendo reconocida como una de las bandas más importantes en el plano internacional. Ahora, fue a través de su vocalista que se reveló información respecto a la colaboración que la banda tendrá en los videojuegos.

¿Cuál es la colaboración entre los videojuegos e Imagine Dragons?

Dan Reynolds, vocalista principal de Imagine Dragons, así como Mac Reynolds, su hermano y manager de la banda, han ingresado oficialmente al mundo de los videojuegos a través de Last Flag, el cual no es más que un título multijugador que consiste en “atrapar la bandera”.

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O jogo Last Flag terá recompensas por meio de Twitch Drops entre 14 e 28 de abril. Os espectadores poderão ganhar até nove itens exclusivos assistindo a transmissões participantes. Mais detalhes serão divulgados no lançamento. pic.twitter.com/K8LKqzashd — JAPAH (@japahttv) April 8, 2026

Fue en 2020 cuando los hermanos montaron una desarrolladora independiente de videojuegos, por lo que, seis años después, el primer título de la misma dio a luz. Se trata, entonces, de un juego multijugador online en donde dos equipos compiten por encontrar y atrapar la bandera del jugador rival.

Este videojuego cuenta con una estética de dibujos animados que se ha vuelto muy popular en las redes sociales debido a su fuerza en cuanto a colores se refiere. Del mismo modo, se sabe que Imagine Dragons se inspiró en los concursos de televisión de los años 70’s para su creación.

¿Cuántos personajes habrá en Last Flag?

El portal Marca sostiene que el videojuego contará con un total de nueve personajes que competirán, a través de habilidades y armas especiales, en equipos de cinco contra cinco a través de partidas de 20 minutos, esto mediante distintos escenarios en donde el caos y la diversión se harán presentes en todo momento. Se espera que el título esté listo para finales del año tanto para la Xbox como para la PlayStation 5.