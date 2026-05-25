¡INCONSOLABLE! Así estaba Jorge Campos tras la derrota de Pumas en la final (VIDEO)

Un hombre no puede ocultar sus sentimientos cuando se trata de su equipo de futbol y prueba de ello es Jorge Campos. Una de las estrellas de TV Azteca Deportes y referente en la historia del Club Universidad Nacional vivió al filo de la butaca la gran final del Torneo Clausura 2026 entre los Pumas de la UNAM y la Máquina Celeste, lamentablemente para su causa, la suerte no le sonrió al equipo del Pedregal y Don George Fields estaba inconsolable tras el silbatazo final.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Joel Huiqui será el DT DEFINITIVO de Cruz Azul para el Apertura 2026

Entra Christian Martinoli y Luis García estaba sentado el arquero leyenda del futbol mexicano y con el pasar de los minutos el ánimo fue bajando más y más. La expulsión de Uriel Antuna en tiempo de compensación, el tanto de Rodolfo Rotondi que selló el campeonato y la tarjeta roja que vio Ángel Rico fueron suficiente para que Campos terminara totalmente desconsolado.

15 años sin título para Pumas

Con la derrota en Ciudad Universitaria a manos de la Máquina Celeste, el Club Universidad Nacional cumplió oficialmente tres lustros sin ganar un solo título. El último trofeo que alzó el cuadro del Pedregal fue en aquel Torneo Clausura 2011 ante Monarcas Morelia que significó la séptima estrella en su historia.

Por otro lado, la Máquina Celeste consiguió su décimo título de Liga MX y se puso a solo dos campeonatos ligueros de alcanzar a las Chivas del Guadalajara y al Deportivo Toluca, además, ya le saca tres a los Pumas.