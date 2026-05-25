De villano a leyenda: Rodolfo Rotondi le da la DÉCIMA a Cruz Azul con un golazo inolvidable

El futbol no tiene memoria, pero sí una maravillosa capacidad para entregar revanchas. Dos años después de vivir la noche más oscura de su carrera profesional, Rodolfo Rotondi escribió el capítulo más glorioso de su vida al firmar una espectacular media vuelta que selló el 2-1 definitivo sobre los Pumas de la UNAM, dándole a Cruz Azul el campeonato del Clausura 2026 y la ansiada décima estrella de su historia.

¡GOL DE CAMPEONATO! Rotondi silencia CU y acerca a Cruz Azul al título

En la final del Clausura 2024 ante el América, Rotondi fue señalado como el gran villano tras cometer aquel polémico y dudoso penal que a la postre significó la derrota celeste. El peso de la culpa fue descomunal; un sector considerable de la afición de la Máquina lo sepultó en críticas e, incluso, exigió su salida inmediata de la institución. El extremo cargó con esa cruz en silencio, trabajando a la sombra del escepticismo general.

Rotondi pasa a la eternidad celeste

El destino le tenía reservada una cita con la inmortalidad en el minuto 95 de la Gran Final contra Pumas. Tras un centro retrasado que parecía perderse en el área, Rotondi controló el balón de espaldas al marco, se sacudió la marca de la zaga universitaria y, con una potencia descomunal, sacó una media vuelta fulminante que dejó sin opciones a Keylor Navas. El balón besó las redes y el Estadio Olímpico Universitario estalló en un grito contenido por años.

Consiente del tamaño de su hazaña, Rotondi protagonizó una estampa conmovedora: cruzó la totalidad de la cancha, ignorando el protocolo, para correr hasta el otro extremo del estadio donde se ubicaba el grueso de la fanaticada celeste. En un abrazo colectivo que mezcló lágrimas y desahogo, el argentino selló la paz definitiva con una tribuna que pasó del odio al amor eterno.

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Con esta anotación, Rodolfo Rotondi limpia de un plumazo los fantasmas del pasado y se inscribe con letras de oro en la historia de Cruz Azul. Su gol no solo significa un trofeo más, sino la consolidación de la décima estrella en el escudo de La Máquina, transformando al eterno sacrificado en un héroe histórico e inolvidable para el pueblo cementero.

