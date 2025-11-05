¡Increíble! Chivas busca reforzar la zaga defensiva… y podría ser con un canterano del Atlas

Chivas está interesado en fichar a Jesús Alejandro Gómez, actual jugador de Xolos, pero con pasado rojinegro y con experiencia europea, lo que en algún momento le llamó la atención a Tigres . Aunque ello parece no interesarle a la directiva, ya que analiza la posibilidad de hacerse de sus servicios de cara al Clausura 2026, a fin de reforzar la zaga defensiva, según el reportero Jesús Bernal en su canal de YouTube.

Guadalajara tiene en la lista de prioridades a Eduardo Águila, central de 23 años que juega para el Atlético de San Luis, pero en caso de que no se llegue a concretar se tiene a Gómez como una solución, ya que diferentes fuentes afirman que Gilberto “Tiba” Sepúlveda podría ser la primera baja del club para la siguiente temporada .

Xolos Jesús Alejandro Gómez está en la lista de Chivas, pese a que es canterano y bicampeón con Atlas

¿Quién es Jesús Alejandro Gómez, canterano del Atlas?

El defensa central es originario de Hermosillo, Sonora, y debutó en la Liga BBVA MX en el Apertura 2019 con Atlas, equipo del cual es canterano y al que perteneció hasta 2020, cuando emigró al futbol europeo con el Boavista FC de Portugal.

TE PUEDE INTERESAR:



El futbolista de 23 años se mantuvo durante un año en el viejo continente, para después regresar al Atlas, donde fue partícipe del bicampeonato de los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022. En verano de 2023 se marchó a Sants Laguna, pero solo duró un semestre.

Alejandro Gómez llegó a Xolos de Tijuana en enero de 2024 y desde entonces ha disputado 60 partidos, 52 de ellos como titular. En tanto, en este Apertura 2025 ha jugado todos los encuentros, acumulando 2 tarjetas amarillas, según la plataforma BeSoccer.

¿Cuál es el precio del canterano del Atlas que quiere Chivas?

El canterano del Atlas tiene actualmente un valor en el mercado de 2.5 millones de euros (53.7 millones de pesos), según el portal Transfermarkt. Este es el precio más alto que ha tenido el defensa desde el inicio de su carrera y por el cual deberá pagar el conjunto rojiblanco si lo elige para reforzarse en el Clausura 2026.