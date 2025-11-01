Fue capitán de Chivas, está borrado por Gabriel Milito y apunta a ser la primera baja en el Clausura 2026

Gilberto “Tiba” Sepúlveda es el jugador que un día fue capitán de Chivas, pero en este Apertura 2025 ha recibido pocas oportunidades con Gabriel Milito, quien lo tiene completamente borrado del conjunto. Ante la falta de minutos apunta a ser la primera baja del club de cara al Clausura 2026, pues varios equipos están interesados en él, como en su momento lo llegó a estar Cruz Azul.

“Tiba” es canterano del Guadalajara, club con el que debutó en la Liga BBVA MX en 2019 y desde entonces se mantiene en el primer equipo, pero tras la llegada del entrenador argentino perdió la titularidad. El futbolista de 26 años estaría viviendo sus últimos días en el conjunto rojiblanco, pese a la lesión de Diego Campillo, quien estará fuera de las canchas lo que resta del torneo .

@tiba_sepulveda Gilberto Sepúlveda es el jugador que podría salir de Chivas, ya que perdió la titularidad tras la llegada de Gabriel Milito

El defensa central es pretendido por tres equipos de la Liga BBVA MX, como lo son Mazatlán, Juárez y Xolos de Tijuana, según el periodista Alex Ramírez, quien indicó que los últimos 2 equipos harían una compra definitiva por el nacido en Sinaloa.

Gilberto Sepúlveda y su poca actividad tras la llegada de Gabriel Milito

“Tiba” Sepúlveda fue completamente borrado por Gabriel Milito, quien llegó a Chivas para el Apertura, 2025, torneo en el que penas suma 340 minutos jugados, distribuidos en 7 partidos, 4 de ellos como titular, según la plataforma BeSoccer.

El futbolista de 26 años fue titular indiscutible en el Clausura 2025 al disputar todos los encuentros bajo los mandos de Óscar García y Gerardo Espinoza. Incluso, jugó todos los encuentros de la Leagues Cup 2025, pero en el torneo local ha visto poca actividad.

El precio que deben pagar por Gilberto Sepúlveda para salir de Chivas

Gilberto Sepúlveda tiene contrato hasta verano de 2028, pero podría salir para el Clausura 2026 ante la poca participación tras la llegada de Gabriel Milito. No obstante, el equipo que quiera llevarse al defensa deberá desembolsar 3 millones de euros (más de 64 millones de pesos), según la plataforma Transfermarkt, aunque su precio más alto fue de 4 millones (85.5 millones de pesos).