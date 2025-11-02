Cruz Azul pagó más de 10 millones por José Paradela y esto le costaría al América fichar a Agustín Palavecino

José Paradela fue uno de los mejores fichajes de la Liga BBVA MX en 2025 en cuanto a rendimiento. Sin embargo, Cruz Azul debió pagar la increíble suma de 10,5 millones de dólares por la totalidad de su ficha. El Club América intentó ficharle, pero sin éxito, ahora buscaría la contratación de Agustín Palavecino, otro de los cracks del Necaxa, equipo que viene de golear al Santos Laguna .

Según fuentes locales, el mediocampista argentino renovó recientemente su contrato con los Rayos hasta el año 2029 y con una cláusula de salida de 10 millones de dólares, monto que en Aguascalientes consideran como punto de partida para iniciar las negociaciones. De esta manera, el América debería realizar una inversión importante si desea tener a Palavecino, quien también es buscado por Cruz Azul .

Alex Avalos/Alex Avalos Agustin Palavecino podría llegar al América en 2026

El plan del América para abaratar la llegada de Agustín Palavecino

Pagar 10 millones de dólares de forma directa es una acción que no está dentro de los planes del América. En este contexto, la directiva azulcrema está analizando formas para optimizar el desembolso y entre ellas se encuentra el pago fraccionado, variables por rendimiento o incluir jugadores en la negociación.

¿Qué jugadores del América podrían entrar en la negociación por Palavecino?

Diversos medios locales afirman que hay tres jugadores de las Águilas que podrían ingresar a la negociación como moneda de cambio. Se trata de Cristian ‘Chicote’ Calderón, Emilio Lara y el canterano Franco Rossano. Incluso los tres futbolistas podrían ingresar en la negociación para abaratar la cláusula de Palavecino y así convertirse en el nuevo fichaje estelar del América para el Clausura 2026.

El valor de mercado de Agustín Palavecino en 2025

Palavecino es uno de los jugadores más valiosos del Necaxa, aunque su valor de mercado está lejos de los 10 millones de dólares del precio de su cláusula de salida. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el argentino de 28 años está tasado en 4 millones de euros en la actualidad. Con 2 goles y 2 asistencias, es uno de los mejores mediocampistas de la Liga BBVA MX.