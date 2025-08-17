Alan Mozo saldría de Chivas para llegar a un destino jamás esperado y muy bueno para su carrera

Uno de los futbolistas que estuvo muy cerca de salir de Chivas en el mercado de verano fue Alan Mazo. El defensor no entraba en planes de la directiva y su destino estaba en Grupo Pachuca sin especificar si jugaría en el León o con los Tuzos. Recientemente le salió un nuevo interesado y se trata del Toluca, que no se pudo quedar con Jorge Sánchez y sigue en la búsqueda de un latera.

Aunque no hay nada oficial y los rumores siguen siendo pocos, diversos medios aseguran que tras el rechazo de Jorge Sánchez, uno de los futbolistas que le interesa a Antonio Mohamed podría ser Alan Mozo, quien se reencontraría con Jesús Angulo, “Pollo” Briseño y Alexis Vega, compañeros que tuvo en el Rebaño.

Así como las Chivas no pasan por un buen momento, tampoco lo hace alan Mozo y pese a que el futbolista llegó al Rebaño para intentar sacar al equipo del mal momento que viven, no ha podido trascender y en este campeonato solamente acumula 97 minutos y una tarjeta amarilla en dos partidos, destacando que en uno jugó de titular.

Milito no ha puesto su confianza en Mozo en el Apertura 2025

Todo parece indicar que Gabriel Milito no le tiene mucha confianza al futbolista y, por lo mismo, no lo considera constantemente en su parado inicial y entra muy pocas veces de cambio. Una salida al Toluca o a cualquier otro equipo no suena tan descabellada si Alan Mozo quiere seguir teniendo minutos en el futbol y no perderse en el intento.

El Rebaño no la pasa bien y de 15 puntos posibles, solamente acumula tres, recordando que tiene un partido pendiente ante los Tigres. Al único equipo al que le ha ganado es al Atlético San Luis, pero ya perdió contra el León, Santos y Juárez, clubes que en un principio puede sonar que no son tan complicados en el campeonato.

Lo que sí debe de hacer Gabriel Milito es empezar a hacer que su equipo entre en confianza y gane, pues se le viene un calendario complicad enfrentando a Xolos, Cruz Azul y América.