Un día Cruz Azul quiso batearlo, cuesta 2 millones y hoy es el héroe de su equipo en el Apertura 2025

Gabriel “Toro” Fernández fue el héroe de Cruz Azul al marcar el gol en la agónica victoria ante Santos Laguna en la jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . El jugador que actualmente tiene un valor en el mercado de 2 millones de euros (casi 44 millones de pesos) fue integrado nuevamente a la plantilla ante la falta de refuerzos, pese a que sonaba para salir en este mercado de verano de la institución.

“Toro” fue integrado nuevamente al club en la Leagues Cup 2025 después de recuperarse de una lesión, aunque no fue tomado en cuenta en este torneo en el que la Máquina fue eliminado en la Fase de Grupos y en la que consumó una de sus peores humillaciones al ser goleados 7-0 ante Seattle Sounders en la fecha 1 .

@toro_fernandez19 Gabriel “Toro” Fernández se convirtió en el héroe de Cruz Azul al anotar el gol de la victoria ante Santos Laguna

Fernández se convirtió en un auténtico héroe al darle la victoria al conjunto de la Noria cuando el partido se encontraba 2-2. Pese a que Santos tenía un hombre menos desde el minuto 40, Cruz Azul no podía concretar las jugadas de peligro hasta que apareció el uruguayo al minuto 81 para marcar el 3-2 definitivo.

El gol de Gabriel fue circunstancial, pues el balón le pegó en el cuerpo después de que Carlos Rodríguez recibiera un pase filtrado y definiera ante la salida del guardameta Carlos Acevedo. No obstante, por la inercia de la jugada el delantero se cruzó en el camino de la pelota y terminó para mandarla al fondo de las redes en su regresó a la Liga BBVA MX.

La salida anunciada de Gabriel Fernández de Cruz Azul

Gabriel Fernández fue enviado a la categoría Sub-21 después de que no entrara en planes para el Apertura 2025, ya que sus números no fueron los esperados y sus múltiples lesiones afectaron su rendimiento en el terreno de juego. Con medio pie fuera de la institución, varios periodistas especialistas en traspasos colocaron al jugador en varios equipos, incluso en el futbol español.

Sin embargo, la caída del fichaje de Luka Jovic cambió por completo los planes de la directiva de la Máquina, pues ante la falta de delanteros decidieron conservarlo e integrarlo nuevamente a la plantilla, a fin de que Ángel Sepúlveda tuviera competencia en el puesto, ya que por el momento el conjunto de la Noria cuenta con atacantes jóvenes como lo son Mateo Levy y Bryan Casas.