Independiente levanta la voz sobre la campal en su cancha entre hinchas de su equipo y los de la Universidad de Chile

El equipo Independiente, principal señalado por la opinión pública de los graves disturbios del miércoles en el juego de la Copa Sudamericana ante la U de Chile, ha emitido un comunicado en torno a lo sucedido en el que rechaza lo que hicieron las personas que calificó de delincuentes disfrazados de hinchas.

La noche del miércoles 20 de agosto se escribió uno de los hechos más penosos en el futbol mundial en la historia , pues en un sector de las tribunas desataron una riña sin escrúpulos.

El Independiente en su comunicado rechaza toda muestra de violencia y acepta que activará todas las investigaciones para dar con los responsables que esa riña.

El Independiente expone que los visitantes de la U de Chile iniciaron los altercados vandalizando diferentes zonas del Estadio lo que al pasar de los minutos desató la furia de los locales, lo cual descalaficia y rechaza.

X La pelea campal en el partido entre Independiente y U de Chile dejó a 12 heridos, de los cuales uno de ellos se debate entre la vida y la muerte

Los puntos más importantes del comunicado del Independiente sobre la riña ante U de Chile

El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio libertados de América



De acuerdo a las imágenes difundidas, y partes policiales los incidentes se iniciaron en el sector visitante, desde la previa. Atacaron e inactivaron el sistema cerrará de cámaras de seguridad y destruyeron las instalaciones sanitarias en la zona



Los visitantes usaron escombros como armas y lanzó pirotecnia, luego se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales



Se actuaron los protocolos de seguridad y el cumplimiento total del Manual de Conmebol



Reiteramos con toda claridad el rechazo de toda forma de violencia provenga de quien provenga



El club trabaja incansablemente para que cada responsable se identificado y sancionado solicitando la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazaos de hinchas que respondieron con violencia las agresiones



Representantes del equipo viajan a Paraguay para trabajar ante la Conmebol y terminar de resolver las implicaciones deportivas (resultado del juego)



La violencia no nos representa

¿Hay fallecidos tras la trifulca en la Copa Sudamericana entre Independiente y U de Chile?

De acuerdo a información de la U de Chile, hasta la mañana del jueves 21 de agosto, NO HAY FALLECIDOS por la riña sucedida la noche del miércoles.

Expusieron que fueron 15 los seguidores de su equipo que fueron a dar en el hospital, de los cuales uno se debate entre la vida y la muerte.

Ocho ya salieron por su propio pie, cuatro tienen que seguir hospitalizados y otros dos están fuera de todo peligro y en breve dejarán el hospital.