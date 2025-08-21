El enfrentamiento entre las barras de Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda dejó como un saldo a un número inter terminado de heridos y detenidos, lo que encendió las alarmas en el Gobierno de Chile y en la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). La violencia registrada durante las agresiones a hinchas obligó a la suspensión definitiva del partido por los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025.

El Agregado Policial de Chile en Buenos Aires, coronel Claudio Donoso, junto al embajador José Antonio Viera-Gallo, han efectuado las diligencias correspondientes para constatar el estado de salud y la situación procesal de los ciudadanos chilenos afectados. Ambos mantienen contacto permanente con las autoridades argentinas, además de que han confirmado la información a las familias de los involucrados.

Presidente Boric condena violencia contra hinchas chilenos en Argentina

El presidente Gabriel Boric reaccionó a los hechos y condenó la violencia; “Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, afirmó.

El mandatario subrayó que la prioridad de su gobierno es proteger a los hinchas chilenos afectados. “Nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, añadió.

CONNMEBOL cancela partido Independiente vs. Universidad de Chile en Argentina

Por su parte, la Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que, debido a la falta de garantías de seguridad por parte del Club Independiente y de las autoridades locales, el encuentro fue cancelado. El organismo recordó que ya se habían cumplido los protocolos establecidos en el Manual de Clubes para este tipo de situaciones, sin que las condiciones mejoraran.

“Se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones. Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol”, detalló el comunicado oficial.

La suspensión del partido abre un escenario deportivo y judicial, mientras las autoridades chilenas buscan asegurar la integridad de sus ciudadanos en territorio argentino.

