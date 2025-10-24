El inesperado golpe bajo de la FIFA a Gilberto Mora: nadie lo entiende

Gilberto Mora tuvo una actuación de ensueño durante el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con la Selección Mexicana. Fue el goleador y el máximo asistente de su equipo, lo que le permitió estar dentro del radar de varios equipos europeos, como es el caso del Real Madrid . Sin embargo, según el criterio de la FIFA, el juvenil de Tijuana no integró el top 3 de mejores futbolistas del torneo.

De acuerdo al diario deportivo The Athletic, Gilberto Mora fue el tercer mejor jugador del Mundial Sub-20 2025 siendo superado únicamente por Yassir Zabiri (Marruecos) y Milton Delgado (Argentina). Esto generó revuelo en redes sociales, ya que la FIFA no lo colocó entre los tres mejores a pesar de su gran torneo en el que podría haber ganado el balón de bronce. Además, México logró lo que nadie pudo en el Mundial Sub-20, ni siquiera Argentina .

@gil_morita Gilberto Mora quedó fuera del top 3, según la FIFA

Othmane Maamma (Marruecos) fue quien recibió el Balón de Oro del Mundial Sub-20, mientras que Zubiri y Delgado recibieron el Balón de Plata y de Bronce, respectivamente. En este sentido, Gilberto Mora no se llevó ningún premio individual de la Copa del Mundo juvenil, a pesar de haber sido uno de los jugadores más determinantes del certamen.

TE PUEDE INTERESAR:



Los mejores jugadores del Mundial Sub-20 2025, según The Athletic

Yassir Zabiri (Marruecos) Milton Delgado (Argentina) Gilberto Mora (México) Benjamin Cremaschi (Estados Unidos) Pablo García (España).

⭐🏆 ¡FUERON INJUSTOS CON EL MEXICANO!🥴



De acuerdo con el diario deportivo The Athletic, estos fueron los mejores jugadores Sub-20 del mundo:



🥇 Yassir Zabiri 🇲🇦

🥈 Milton Delgado 🇦🇷

🥉 Gilberto Mora 🇲🇽

🏅 Benjamin Cremaschi 🇺🇸

🏅 Pablo GarcíaCA



En nuestra opinión fue por lo… pic.twitter.com/zbdWp64CF6 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) October 23, 2025

El increíble Mundial Sub-20 de Gilberto Mora

Gilberto Mora fue la figura indiscutida de México y uno de los jugadores más sobresalientes del Mundial Sub-20. Fue el máximo goleador de su equipo con 3 anotaciones y también el máximo asistidor con 2 pases gol. Además, fue el jugador con mayor valoración promedio de la Selección Mexicana, con una puntuación de 7.72 sobre 10 en SofaScore, superando a jugadores como Cesar Garza e Iker Fimbres.