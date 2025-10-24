deportes
El inesperado golpe bajo de la FIFA a Gilberto Mora: nadie lo entiende

A pesar de su increíble Mundial Sub-20 de Chile 2025 con México, Gilberto Mora recibió la noticia menos esperada por la FIFA

Gilberto Mora tuvo una actuación de ensueño durante el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con la Selección Mexicana. Fue el goleador y el máximo asistente de su equipo, lo que le permitió estar dentro del radar de varios equipos europeos, como es el caso del Real Madrid . Sin embargo, según el criterio de la FIFA, el juvenil de Tijuana no integró el top 3 de mejores futbolistas del torneo.

De acuerdo al diario deportivo The Athletic, Gilberto Mora fue el tercer mejor jugador del Mundial Sub-20 2025 siendo superado únicamente por Yassir Zabiri (Marruecos) y Milton Delgado (Argentina). Esto generó revuelo en redes sociales, ya que la FIFA no lo colocó entre los tres mejores a pesar de su gran torneo en el que podría haber ganado el balón de bronce. Además, México logró lo que nadie pudo en el Mundial Sub-20, ni siquiera Argentina .

Gilberto Mora quedó fuera del top 3, según la FIFA

Othmane Maamma (Marruecos) fue quien recibió el Balón de Oro del Mundial Sub-20, mientras que Zubiri y Delgado recibieron el Balón de Plata y de Bronce, respectivamente. En este sentido, Gilberto Mora no se llevó ningún premio individual de la Copa del Mundo juvenil, a pesar de haber sido uno de los jugadores más determinantes del certamen.

Los mejores jugadores del Mundial Sub-20 2025, según The Athletic

  1. Yassir Zabiri (Marruecos)
  2. Milton Delgado (Argentina)
  3. Gilberto Mora (México)
  4. Benjamin Cremaschi (Estados Unidos)
  5. Pablo García (España).

El increíble Mundial Sub-20 de Gilberto Mora

Gilberto Mora fue la figura indiscutida de México y uno de los jugadores más sobresalientes del Mundial Sub-20. Fue el máximo goleador de su equipo con 3 anotaciones y también el máximo asistidor con 2 pases gol. Además, fue el jugador con mayor valoración promedio de la Selección Mexicana, con una puntuación de 7.72 sobre 10 en SofaScore, superando a jugadores como Cesar Garza e Iker Fimbres.

