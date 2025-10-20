Esta sería la CONDICIÓN para que Gilberto Mora fiche por el Real Madrid en 2026

La Copa del Mundo Sub-20 que tuvo, así como la participación en la Selección Mexicana en la pasada Copa Oro, ha hecho que Gilberto Mora llame poderosamente la atención de las escuadras más importantes del mundo. Ahora bien, ¿qué condición se tendría que cumplir para que fiche por el Real Madrid?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Gilberto Mora, quien actualmente milita en los Xolos de Tijuana, ha tenido una evolución espectacular en el último año, lo cual ha hecho que gigantes como Barcelona, Manchester United y Real Madrid hayan volteado a la Liga BBVA MX para seguirlo considerando su participación en el cuadro fronterizo.

¿Qué se debe cumplir para que Gilberto Mora fiche por el Real Madrid?

De acuerdo con información del portal AS, el interés del Real Madrid por hacerse con Gilberto Mora es real; sin embargo, para que avancen en las negociaciones esperarán a que concluya la Copa del Mundo 2026 para conocer cómo se desenvuelve en escenarios de esta magnitud.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los partidos de la Jornada Doble que se transmitirán por TV Azteca?

Te puede interesar: ¿Quién es la nueva joya de Xolos que es comparada con Gilberto Mora?

🇲🇽Arsenal, Barcelona, Real Madrid and Manchester City are all tracking Mexican wonderkid Gilberto Mora.



The 16-year became the third youngest player to feature in Liga MX history last season and he's impressed this campaign, with three goals in eight appearances. pic.twitter.com/rR2Cz927TX — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 3, 2025

La intención del Real Madrid, entonces, es ver el desempeño del jugador mexicano en un evento con tal presión a llevarse a cabo en su país natal. Dicho lo anterior, si Gilberto Mora cumple con las expectativas las negociaciones con el conjunto merengue podrían aumentar de cara a los próximos meses.

¿Es la única condición impuesta por el Real Madrid?

Extraoficialmente esta sería la única condición impuesta por el Real Madrid, aunque se sabe que esta clase de equipos también esperan a que el futbolista cumpla la mayoría de edad. Cabe mencionar que en estos momentos Gilberto Mora recién cumplió 17 años, lo cual lo hace un auténtico diamante en bruto.

Gilberto Mora 🇲🇽 - U20 World Cup | Man Utd target pic.twitter.com/Cm4l9etjhv — Comps MU 🎥 (@CompsMU) October 18, 2025

¿Gilberto Mora jugará el Mundial 2026 con la Selección Mexicana?

Si bien son pocas las participación que tiene con el combinado nacional mayor, el hecho de haber llamado poderosamente la atención de equipos de renombre, de cierta forma, facilita su convocatoria a la Copa del Mundo del 2026 , misma que comenzará el próximo jueves 11 de junio con el duelo inaugural en el Estadio Azteca.