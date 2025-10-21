Chivas anuncia un nuevo refuerzo y lo hace de la manera más inesperada en un momento de vital importancia

Las Chivas pasan por un gran momento en la Liga BBVA MX y, para muestra, las cuatro victorias que suma de manera consecutiva. El fin de semana vencieron al Mazatlán y así se metieron de lleno a la lucha por el boleto directo a la liguilla. Durante el partido sucedió algo jamás pensado, pues un aficionado enseñó el ultrasonido de su bebé con una playera del Rebaño.

Después de 13 jornadas, las Chivas ocupan el octavo sitio de la tabla general. Se han convertido en un equipo poderoso y con muchas posibilidades de ser el caballo negro de la Liguilla. La afición rojiblanca está ilusionada y emocionada con su equipo, por lo que hacen este tipo de revelaciones y la directiva, dentro del Estadio AKRON, le corresponde.

Chivas El cuadro rojiblanco lidera la tabla de la regla de menores y se coloca como el mejor de la Liga BBVA MX en ello

La misma cuenta de las Chivas fue la que dio a conocer este video y los comentarios no se hicieron esperar, llenos de felicitaciones y buenas vibras. “Tenemos un nuevo integrante”, se puede leer en el Instagram oficial del club. Algunos aficionados escribieron: “Que le pongan Hugo Armando Yael”, “Un nuevo integrante de las Chivas”, “Un chivahermanito en camino” y “BabyChiva”, entre muchos otros.

Te puede interesar:



Chivas tiene el pase directo en sus manos

El Rebaño tiene el pase directo en sus manos. Aunque ahorita solamente está en el repechaje, una buena combinación de resultados y más triunfos en su final de temporada regular ayudaría al Guadalajara a meterse entre los seis primeros. Cuenta con 20 puntos, los mismos que Xolos y con uno menos que el Pachuca. Los de la Bella Airosa vienen a la baja.

El cierre de los rojiblancos luce complicado, pero con muchas posibilidades. En la jornada Iole choca ante el Querétaro y el fin de semana en el Clásico Tapatío ante el Atlas. Posteriormente, se verá las caras contra un rival directo como Pachuca y cierra el campeonato ante el Monterrey. Los Rayados también podrían estar peleando por un mejor lugar en la Fiesta Grande.