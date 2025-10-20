Aunque le ganó al América: Cruz Azul podría ser sancionado en la Liga BBVA MX

Cruz Azul se llevó el Clásico Joven al derrotar 2-1 al América e incrementó un récord en el Estado Olímpico Universitario. Sin embargo, el conjunto celeste podría ser sancionado por la Liga BBVA MX a final de torneo, pues aún no cumple con la regla de menores, que obliga a los equipos a darle minutos a sus jugadores de menos de 22 años.

La Máquina se ubica en el segundo lugar de la Taba General tras concluir la jornada 13 del Apertura 2025 y prácticamente tiene cerrado su pase a Liguilla. Por lo anterior, Nicolás Larcamón debe enfocarse en cumplir con la regla, ya que de lo contrario, la liga podría imponerle una multa económica o, en el peor de los casos, pérdida de puntos al término de la fase regular.

El conjunto de la Noria actualmente suma 842 de los 1,170 minutos que requiere para cumplir con la normativa impuesta por la Liga BBVA MX, por lo que tiene 4 partidos para completar los 328 minutos que necesita y así evitar una posible sanción.

La tabla de la regla de menores de todos los equipos de la Liga BBVA MX

En el Apertura 2025, 8 equipos ya cumplieron con la regla de menores, pero Cruz Azul se ubica como antepenúltimo lugar. Así está compuesta la tabla de la normativa de la Liga BBVA MX:

Cumplidores



Chivas – 3,189 minutos

Puebla – 2,366 minutos

León – 2,094 minutos

Atlético de San Luis – 1,717 minutos

Atlas – 1,578 minutos

Juárez – 1,342 minutos

Pachuca – 1,283 minutos

Faltan por cumplir



Santos – 1,109 minutos

Necaxa- 1,081 minutos

Pumas 1,035 minutos

Mazatlán – 960 minutos

Querétaro – 952 minutos

Rayados – 937 minutos

América – 910 minutos

Cruz Azul – 842 minutos

Toluca – 792 minutos

Tigres – 771 minutos

Los jugadores que pueden ayudar a Cruz Azul con la regla de menores

Cruz Azul cuenta con varios futbolistas menores de 22 años que le pueden ayudar con la normativa y así evita ser sancionado con pérdida de puntos o multas económicas por parte de la Liga BBVA MX. Estos son los jugadores que puede utilizar Nicolás Larcamón para completar los 328 minutos que le restan:

