México logró en el Mundial Sub-20 lo que nadie pudo ni siquiera Argentina
La Selección de México no pudo salir campeona del Mundial Sub-20 pese a ser una de las favoritas, pero logró lo que nadie pudo en esta justa
El Mundial Sub-20 llegó a su final con la victoria de Marruecos sobre Argentina el domingo pasado. Es la primera ocasión en que el conjunto africano logra levantar dicho trofeo y lo hizo ante la máxima potencia de la categoría. A lo largo del Mundial, México era una de las favoritas y también fue la única que logró derrotar a los marroquíes a lo largo de la campaña. Ningún otro equipo lo consiguió.
México logró vencer a Marruecos en la fase de grupos. Le ganó por la mínima diferencia y así logró lo que nadie pudo en el Mundial Sub-20. Argentina, que era la favorita para levantar el trofeo, tampoco fue capaz de derrotar a los africanos. Lo que sí hizo parte de los aficionados fue volverse a burlar de México con algunos comentarios.
El camino de Marruecos no fue nada sencillo a lo largo del Mundial Sub-20, pero al final logró salir con el triunfo. Primero venció a España y posteriormente hizo lo mismo con Brasil. Ante México perdió 1-0 y ya en los octavos de final derrotó a Corea del Sur, luego a Estados Unidos. En las semifinales, pasó por encima de Francia en la tanda de penaltis y, como ya se dijo, la final se la ganó a Argentina.
¿Qué pasará con los nuevos talentos mexicanos de la Sub-20?
Los tres jugadores de los que más se ha hablado y que llamaron la atención en el Mundial Sub-20 fueron Gilberto Mora, Hugo Camberos y Obed Vargas. Estos futbolistas lograron tener una destacada actuación y ya son buscados en Europa. Mora es pretendido por el Real Madrid y el Barcelona, Camberos podría llegar al Sevilla o al PSV, y Vargas es seguido por equipos italianos.
Se espera que algunos de estos futbolistas sean llamados para la próxima Fecha FIFA de noviembre. México se verá las caras ante Paraguay y Uruguay. Otro que también suena mucho es Elías Montiel; el capitán de la Selección Sub-20 fue uno de los futbolistas que más sintió la eliminación y en Pachuca es un titular indiscutible.