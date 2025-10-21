México logró en el Mundial Sub-20 lo que nadie pudo ni siquiera Argentina

El Mundial Sub-20 llegó a su final con la victoria de Marruecos sobre Argentina el domingo pasado. Es la primera ocasión en que el conjunto africano logra levantar dicho trofeo y lo hizo ante la máxima potencia de la categoría. A lo largo del Mundial, México era una de las favoritas y también fue la única que logró derrotar a los marroquíes a lo largo de la campaña. Ningún otro equipo lo consiguió.

México logró vencer a Marruecos en la fase de grupos. Le ganó por la mínima diferencia y así logró lo que nadie pudo en el Mundial Sub-20. Argentina, que era la favorita para levantar el trofeo, tampoco fue capaz de derrotar a los africanos. Lo que sí hizo parte de los aficionados fue volverse a burlar de México con algunos comentarios.

MEXSPORT Iker Fimbres celebrates his goal 0-2 of Mexico during FIFA U-20 Mens World Cup Chile 2025 match between Chile and Mexico (Mexican National Team) as part Round of 16 at Elias Figueroa Brander Stadium, on October 07, 2025 in Valparaiso, Chile.

El camino de Marruecos no fue nada sencillo a lo largo del Mundial Sub-20, pero al final logró salir con el triunfo. Primero venció a España y posteriormente hizo lo mismo con Brasil. Ante México perdió 1-0 y ya en los octavos de final derrotó a Corea del Sur, luego a Estados Unidos. En las semifinales, pasó por encima de Francia en la tanda de penaltis y, como ya se dijo, la final se la ganó a Argentina.

Te puede interesar:



¿Qué pasará con los nuevos talentos mexicanos de la Sub-20?

Los tres jugadores de los que más se ha hablado y que llamaron la atención en el Mundial Sub-20 fueron Gilberto Mora, Hugo Camberos y Obed Vargas. Estos futbolistas lograron tener una destacada actuación y ya son buscados en Europa. Mora es pretendido por el Real Madrid y el Barcelona, Camberos podría llegar al Sevilla o al PSV, y Vargas es seguido por equipos italianos.

Se espera que algunos de estos futbolistas sean llamados para la próxima Fecha FIFA de noviembre. México se verá las caras ante Paraguay y Uruguay. Otro que también suena mucho es Elías Montiel; el capitán de la Selección Sub-20 fue uno de los futbolistas que más sintió la eliminación y en Pachuca es un titular indiscutible.