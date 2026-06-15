Inglaterra en el Mundial 2026: Juegos, ausencias, figuras a seguir y posible XI

La Selección de Inglaterra llega a esta Copa Mundial de la FIFA como una de las principales candidatas a lograr el título por segunda vez en su historia, aunque con una gran polémica por la cantidad de bajas que tendrá debido a la convocatoria de su técnico, el alemán Thomas Tuchel.

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A pesar de ello, el combinado inglés ha fraguado una de las convocatorias más interesantes para cualquier selección rumbo a esta Copa Mundial de la FIFA 2026, motivo por el cual en los siguientes párrafos podrás conocer absolutamente todo lo que tienes que saber de Inglaterra.

¿En qué grupo está Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Lo primero a tener en cuenta es que Inglaterra forma parte del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que comparte con otras selecciones como Croacia, Ghana y Panamá, a quien enfrentará estos días:

Inglaterra vs Croacia | 17 de junio | 2 de la tarde.

Inglaterra vs Ghana | 23 de junio | 2 de la tarde.

Panamá vs Inglaterra | 27 de junio | 3 de la tarde.

¿Cuál es el posible XI de Inglaterra para la Copa del mundo?

Jordan Pickford.

Reece James, Marc Guéhi, John Stones y Dan Burn.

Declan Rice, Jude Bellingham y Kobe Mainoo.

Bukayo Saka, Marcus Rahsford y Harry Kane.

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¿Qué ausencias tendrá Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Phil Foden : El jugador del Manchester City es una de las grandes ausencias de esta lista considerando que, hace no mucho tiempo, llegó a ser uno de los mejores jugadores no solo de la Premier League, sino del futbol en general.

: El jugador del Manchester City es una de las grandes ausencias de esta lista considerando que, hace no mucho tiempo, llegó a ser uno de los mejores jugadores no solo de la Premier League, sino del futbol en general. Cole Palmer: El futbolista del Chelsea tampoco fue considerado para estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Inglaterr a, pues su técnico consideró que, en su posición, habían mejores alternativas que él.

El futbolista del Chelsea tampoco fue considerado para estar en la a, pues su técnico consideró que, en su posición, habían mejores alternativas que él. Trent Alexander-Arnold: Si bien tuvo una temporada bastante irregular con el Real Madrid, no deja de sorprender que Inglaterra haya prescindido de sus servicios para el torneo de futbol más importante del mundo.

Figuras a seguir de la Selección de Inglaterra