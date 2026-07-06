CONFIRMADO: Jugador de la Selección Mexicana es trasladado al hospital tras derrota ante Inglaterra

El resultado del partido entre Inglaterra y México va más allá del marcador final, tras 90 apretados y peleados minutos llegaron los lesionados y es que al terminar el partido Javier "Vasco" Aguirre anunció en conferencia de prensa que Santiago Gimenez fue trasladado al hospital en cuanto terminó el partido.

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Al terminar el partido las cámaras de TV Azteca lograron captar a Santiago de pie con ayuda del equipo médico de la selección, esto en principio ya es una buena señal para el jugador, sin embargo, hay que esperar a que en el hospital se realicen los estudios médicos correspondientes para saber realmente el estado de salud del delantero mexicano.

Santiago Giménez lesión|MEXSPORT

Gran golpe para Santiago Gimenez

Más allá del resultado final del partido, Santiago Gimenez no tuvo una gran Copa del Mundo, logró debutar en este torneo internacional, sin embargo, sus estadísticas no fueron favorables en lo individual, no logró realizar ningún gol ni ninguna asistencia, por otro lado, muchos le apluden el partido ante Ecuador tras lograr la expulsión del defensor central Piero Hincapié.

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