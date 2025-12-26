Capitán de Tigres revela su primer trabajo antes de ser futbolista

Fernando Gorriarán siempre soñó con ser futbolista, en su juventud tuvo que entrar a trabajar para ayudar a su familia antes de convertirse en profesional.

Así lo reveló el mediocampista uruguayo de los Tigres, quien contó parte de los sacrificios que pasó para llevar dinero a su hogar, ya que no alcanzaba únicamente con lo que aportaban sus padres.

“Trabajaba, tenía que laburar, voludo, antes de debutar en primera trabajé un año… tenía 16 o 17 años, estaba en un lavadero de ropa, yo entregaba la ropa en bicicleta”, señaló Gorriarán dentro del podcast que conduce Nahuel Guzmán en Youtube.

Una infancia de lucha

Fernando incluso aseguró que en su familia había un ultimátum para conseguir un trabajo al cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, se mostró muy agradecido por las enseñanzas que esto le dejó.

“Siempre fue una vida bajo lucha, de sacrificio, son valores que me inculcaron en casa. El nunca conformarme, siempre ir por más, competir, en sea lo que sea. Junto con mis hermanos, quizá no tuvimos la crianza como una familia normal, porque mis papás trabajaban todo el día, nosotros nos criamos en la calle, en el barrio”, expresó.

Durante esta plática en el programa ‘Miro de Atrás’, el elemento del conjunto de la UANL confesó que a pesar de tener que trabajar en la lavandería, nunca le faltó nada en su casa y que todos buscaban cómo colaborar.

Su camino hasta llegar a Tigres

Fernando Gorriarán habló de su camino hasta convertirse en un referente de los Tigres, el cual comenzó con su debut con el River Plate de Uruguay, en donde estuvo cinco temporadas hasta que emigró al Ferencváros T. C. de Hungría.

El volante uruguayo reveló que fueron complicados los dos años que estuvo en este país europeo, pero que después su carrera tomó otros aires al arribar a la LIGA BBVA MX cuando firmó con el Santos Laguna.

Sus destacadas actuaciones llevaron a ‘Gorri’ a ser contratado por la “U” de Nuevo León para el Clausura 2023, en donde en su primer semestre supo lo que es ser campeón del futbol mexicano.

