Pumas tendría una baja importante y es un jugador que cuesta 31 millones; sería una gran pérdida

De los pocos que se movió rápido en este mercado de fichajes. Pumas UNAM ya confirmó 4 refuerzos para el Clausura 2026 y se va disponiendo lo que será la plantilla para el año entrante. En ese sentido, el Club Universidad Nacional también podría perder a un jugador muy importante, que cuesta 31 millones de pesos mexicanos, según los sitios especializados.

Mientras hay un jugador que era el refuerzo que más quería Pumas y se les esfumó , ahora también podrían perder a un futbolista importante. Se trata de Leo Suárez, quien debería volver de su préstamo de Estudiantes de La Plata (Argentina), pero que podría marcharse de la institución porque no estaría en los planes de Efraín Juárez y la directiva.

Leonardo Suarez de Pumas.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Leo Suárez le había costado mucho dinero a Pumas UNAM

A pesar de que hoy día prácticamente no es tenido en cuenta por la directiva, según distintos reportes, este extremo derecho de 29 años había llegado por una fortuna a los universitarios. De acuerdo a Transfermarkt, Pumas UNAM había pagado 4.6 millones de euros al América por el fichaje de Leo Suárez. Ahora vale 1.5 Md€ (31 millones de pesos mexicanos) y se marcharía.

El último paso de Leo Suárez como futbolista

En su último equipo, Estudiantes de La Plata, Leo Suárez jugó apenas 2 partidos y fueron ambos como suplente. De hecho, apenas sumó 71 minutos dentro del campo de juego. Si bien su equipo ganó el Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones, él no tuvo protagonismo ni mucho menos. Fue una de las piezas de recambio del equipo dirigido por Eduardo Domínguez.

Leo Suárez con Pumas|@PumasMX

Los números de Leo Suárez en Pumas UNAM

Según lo que informó el sitio BeSoccer, el cual se especializa en estadísticas de jugadores, los números de Leo Suárez en Pumas UNAM son los siguientes: