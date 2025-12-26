Así fue el gran año que tuvo Alexis Vega al ganar cuatro campeonatos

Alexis Vega fue uno de los futbolistas más importantes para que Toluca lograra su bicampeonato, especialmente en la final, donde apareció después de mes y medio alejado de las canchas por una lesión, aunque no se encontraba en su mejor momento, cobró el penal clave para su equipo.

Sin duda, el 2025 fue el mejor año hasta el momento en la carrera de Alexis Vega, donde ha logrado cosechar cuatro campeonatos con el conjunto el Toluca, dejando claro que está pasando por un gran momento, pues también llegó a brillar con la Selección Mexicana.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

¿Cómo fue el año de Alexis Vega?

Desde que regresó al conjunto del Toluca, Alexis Vega mostró un gran nivel de juego, mismo que enamoró a la afición de los Diablos y que ha sido fundamental en los últimos campeonatos del equipo.

Durante el primer título de liga que consiguió con Toluca, Alexis Vega fue un elemento clave, al aportar un total de 13 goles y 11 asistencias en 23 partidos disputados, esto en el Clausura 2025, incluso brillando en la final contra el América.

Para el torneo Apertura 2025, también fue uno de los elementos clave para el Toluca, aunque tuvo una lesión que lo alejó varios partidos del terreno de juego, entre ellos gran parte de la Liguilla, donde estuvo presente en la final contra Tigres, donde jugó 40 minutos, tiempo suficiente para anotar el penal que le dio el Bicampeonato a los Diablos.

Los triunfos de Alexis Vega siguieron creciendo de forma importante, ya que en el mes de julio, el cuadro del Toluca con el delantero mexicano, se impusieron al América en el Campeón de Campeones. Tan solo unos meses después, hicieron lo mismo al imponerse al LA Galaxy de la MLS en la Campeones Cup, durante los dos encuentros, Vega logró brillar en todo momento.

