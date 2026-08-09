¡Insólito! Balonazo ocasionó un choque vehicular en un partido de segunda división (VIDEO)

Esta mañana se disputó la jornada 19 de la segunda división de la liga de uruguay entre el Uruguay Montevideo y el Paysandú, el marcador final del encuentro fue de 1-0 en favor del equipo local, isn embargo, la historia que contaremos no es entorno al ganador del encuentro.

Al minuto 24 del partido se puede observar como el defensor del equipo local despeja el balón y el balón termina desviandose hacia la avenida que está a un costado del recinto, esto porque el estadio no cuenta con un muro o grada que divida el terreno y la avenida, por lo que, cualquier balón que salga con fuerza hacia esa dirección terminará en la autopista.

En el video se puede ver como al llegar el balón a la avenida, uno de los automóviles frena para no aplastar la esférica, sin embargo, esta acción ocasionó que los autos detrás de él no lograran frenar a tiempo y a su vez uno de ellos terminara estampandose con la parte trasera de uno de ellos.

En la liga de Uruguay el balón se fue a la calle y ocasionó un choque JAJAJAJA 😭 pic.twitter.com/CNwia2DZOD — Mike (@BlueCFM_) August 8, 2026

Lo sucedido quedó como uuno de los momentos más inesperados del torneo y en general del deporte como tal, por otro lado, con esta victoria del Uruguay Montevideo logró escalar a la posición número 8 de la tabla general para así terminar el torneo con un total de 6 victorias, 6 empates y 7 derrotas.



Lee también: