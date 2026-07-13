¡INSÓLITO! Senegal jugó el Mundial 2026 con un ginecólogo como médico principal

La Federación de Futbol de Senegal se encuentra en el centro de la polémica luego de que una auditoría interna revelara que el médico que acompañó a la selección durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el doctor Abdourahmane Alfred Fedior, no contaba con la especialidad esperada para desempeñar ese cargo. De acuerdo con la investigación revelada por Abdoulaye Fall, el presidente de la FFS, el profesionista es ginecólogo de formación, una situación que ha generado cuestionamientos sobre los procesos de contratación y supervisión dentro del organismo.

“De hecho, nuestro médico titular no tiene el perfil académico necesario para atender a nuestros atletas”, reveló Fall en conferencia de prensa. “El doctor Fedior es ginecólogo de formación, algo que también descubrí tarde”.

😳🇸🇳 El Presidente de la Federación de Senegal reveló que el médico de la Selección que estuvo presente en el Mundial es GINECÓLOGO.



“ES ALGO QUE DESCUBRÍ TARDE”. 😅 pic.twitter.com/X27S2YNjsc — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 13, 2026

El caso salió a la luz tras una revisión administrativa impulsada por la nueva dirigencia de la federación, que buscaba evaluar el funcionamiento de las distintas áreas que participaron en la preparación y el desarrollo del Mundial tras fracasar en el torneo realizado en Estados Unidos, Canadá y México. Durante el análisis de la documentación se detectó que el historial profesional del médico no correspondía con una especialidad en medicina del deporte, traumatología o alguna rama vinculada con la atención de futbolistas de alto rendimiento.

“Los Leones de Teranga” fueron eliminados en la ronda de 16vos de final al caer ante Bélgica en el Estadio Seattle por marcador de 3-2. Durante la fase de grupos, Senegal avanzó como uno de los mejores terceros lugares tras vencer a Irak, pero caer ante Francia y Noruega.

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Los jugadores de Senegal dudaron sobre la atención médica en el Mundial 2026

Diversos medios senegaleses señalaron que algunos integrantes del plantel llegaron a expresar dudas sobre la atención médica recibida durante concentraciones y partidos y Fall ahondó sobre ello durante la conferencia de prensa. Mientras tanto, el organismo continúa con las investigaciones para determinar cómo se autorizó el nombramiento y si se incumplieron protocolos internos al integrar el cuerpo médico.

La Federación de Futbol de Senegal, mediante declaraciones de su presidente, aseguró que realizará una revisión completa de sus procedimientos administrativos y de selección de personal con el objetivo de evitar que una situación similar vuelva a presentarse en futuras competencias internacionales. Asimismo, no descartó emprender acciones disciplinarias en caso de comprobarse irregularidades en el proceso de contratación.