OFICIAL: entrenador fue despedido de su Selección Nacional tras ser eliminado del Mundial 2026

La Federación Senegalesa de Fútbol oficializó la destitución del director técnico Pape Thiaw tras concretarse la salida del equipo nacional de las llaves finales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El comité ejecutivo del organismo rector africano interrumpió el proceso del entrenador este domingo mediante un comunicado difundido en sus canales formales de comunicación. Cabe destacar que Senegal se quedó afuera de la competencia en dieciseisavos de final, en un inédito duelo ante Bélgica.

Senegal puede apelar la decisión ante el TAS para intentar recuperar el título de forma inapelable|Reuters

Las autoridades de la federación justificaron la salida de Pape Thiaw en la necesidad de iniciar una renovación profunda en las estructuras deportivas con miras a las próximas competencias continentales de la CAF.

La decisión de los directivos se fundamentó en los balances deportivos negativos recopilados durante el desarrollo de la primera rueda de eliminación directa del certamen ecuménico y en el comunicado oficial señalaron: "Tras una evaluación del rendimiento de la selección nacional y de sus perspectivas, el Comité Ejecutivo considera que es necesario un cambio en interés del fútbol senegalés".

Luego remarcaron que "se decidió iniciar el procedimiento para la destitución del seleccionador nacional, señor Pape Thiaw, y todo su cuerpo técnico".

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Los números de Pape Thiaw con Senegal

Thiaw, de 45 años, fue nombrado seleccionador en 2024 y llevó a la nación de África occidental a un controversial título continental en Marruecos a principios de este año, antes de que la Confederación Africana de Fútbol anulara la victoria. Senegal ha acudido al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza para apelar la decisión y actualmente el trámite está en proceso de definición. Sin embargo, el paso de Pape en el conjunto africano se vio alterado tras la escandalosa eliminación de la justa mundialista en manos de Bélgica luego de ir ganando dos tantos a cero.

El estratega sacó al mejor jugador que tenía en cancha y esta decisión se sumó a otras malas que ya había tomado, incluso hasta recibió las críticas de sus propios jugadores, por lo tanto su tiempo en el banquillo de Senegal ya era poco.