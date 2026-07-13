ÚLTIMA HORA: México revela sus 21 convocados para pelear el boleto a los Juegos Olímpicos de LA 2028 y el Mundial sub20
Estos serán los guerreros que buscarán la clasificación mexicana
La Selección Nacional de México Sub-20 ha hecho oficial la lista de los 21 jugadores que defenderán los colores del combinado tricolor en el próximo Torneo Sub-20 de la Concacaf. Con el objetivo claro de obtener el boleto a la Copa del Mundo de la categoría y asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el director técnico Alex Diego ha diseñado un plantel equilibrado que combina talento emergente de diversas instituciones de la Liga MX y el extranjero.
Lista de Convocados
Porteros
- A. Olvera (Atlético de San Luis)
- C. Navarrete (Guadalajara)
- J. Liceaga (Guadalajara)
Defensas
- J. Echilvestre (Santos)
- C. Alfaro (Atlante)
- L. Carmona (FC Juárez)
- C. Hernández (Guadalajara)
- Y. Orozco (Guadalajara)
- E. Soto (Pachuca)
Mediocampistas
- D. Covarrubias (Guadalajara)
- N. Cedillo (Santos)
- S. Inda (Guadalajara)
- H. Simeone (Tigres)
- J. Sigala (FC Juárez)
- L. Gómez (Santos)
- S. Sandoval (Guadalajara)
Delanteros
- L. Gamboa (Atlas)
- H. Camberos (Guadalajara)
- D. Reyes (Flamengo)
- D. Ramírez (Tigres)
- A. Valenzuela (Monterrey)
Director Técnico: Alex Diego
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