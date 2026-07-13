ÚLTIMA HORA: México revela sus 21 convocados para pelear el boleto a los Juegos Olímpicos de LA 2028 y el Mundial sub20

La Selección Nacional de México Sub-20 ha hecho oficial la lista de los 21 jugadores que defenderán los colores del combinado tricolor en el próximo Torneo Sub-20 de la Concacaf. Con el objetivo claro de obtener el boleto a la Copa del Mundo de la categoría y asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el director técnico Alex Diego ha diseñado un plantel equilibrado que combina talento emergente de diversas instituciones de la Liga MX y el extranjero.

Lista de Convocados

Porteros



A. Olvera (Atlético de San Luis)

C. Navarrete (Guadalajara)

J. Liceaga (Guadalajara)

Defensas



J. Echilvestre (Santos)

C. Alfaro (Atlante)

L. Carmona (FC Juárez)

C. Hernández (Guadalajara)

Y. Orozco (Guadalajara)

E. Soto (Pachuca)

Mediocampistas



D. Covarrubias (Guadalajara)

N. Cedillo (Santos)

S. Inda (Guadalajara)

H. Simeone (Tigres)

J. Sigala (FC Juárez)

L. Gómez (Santos)

S. Sandoval (Guadalajara)

Delanteros



L. Gamboa (Atlas)

H. Camberos (Guadalajara)

D. Reyes (Flamengo)

D. Ramírez (Tigres)

A. Valenzuela (Monterrey)

Director Técnico: Alex Diego

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