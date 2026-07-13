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ÚLTIMA HORA: México revela sus 21 convocados para pelear el boleto a los Juegos Olímpicos de LA 2028 y el Mundial sub20

Estos serán los guerreros que buscarán la clasificación mexicana

ÚLTIMA HORA: México revela sus 21 convocados para pelear el boleto a los Juegos Olímpicos de LA 2028 y el Mundial sub20
ÚLTIMA HORA: México revela sus 21 convocados para pelear el boleto a los Juegos Olímpicos de LA 2028 y el Mundial sub20

Escrito por: Amaury Torres - DR

La Selección Nacional de México Sub-20 ha hecho oficial la lista de los 21 jugadores que defenderán los colores del combinado tricolor en el próximo Torneo Sub-20 de la Concacaf. Con el objetivo claro de obtener el boleto a la Copa del Mundo de la categoría y asegurar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el director técnico Alex Diego ha diseñado un plantel equilibrado que combina talento emergente de diversas instituciones de la Liga MX y el extranjero.

Lista de Convocados

Porteros

  • A. Olvera (Atlético de San Luis)
  • C. Navarrete (Guadalajara)
  • J. Liceaga (Guadalajara)

Defensas

  • J. Echilvestre (Santos)
  • C. Alfaro (Atlante)
  • L. Carmona (FC Juárez)
  • C. Hernández (Guadalajara)
  • Y. Orozco (Guadalajara)
  • E. Soto (Pachuca)

Mediocampistas

  • D. Covarrubias (Guadalajara)
  • N. Cedillo (Santos)
  • S. Inda (Guadalajara)
  • H. Simeone (Tigres)
  • J. Sigala (FC Juárez)
  • L. Gómez (Santos)
  • S. Sandoval (Guadalajara)

Delanteros

  • L. Gamboa (Atlas)
  • H. Camberos (Guadalajara)
  • D. Reyes (Flamengo)
  • D. Ramírez (Tigres)
  • A. Valenzuela (Monterrey)

Director Técnico: Alex Diego

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