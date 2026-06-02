Inspiración, liderazgo y orgullo: el mensaje de Julio César Chávez para la Selección Mexicana

“Van a afrontar retos muy difíciles, y créanme que yo también los he afrontado. No importa si su rival es más rápido, más fuerte o ágil que tú. No bajen los brazos y sueñen en grande”, este fue el eje del mensaje de Julio César Chávez en su visita al Centro de Alto Rendimiento la noche del lunes a 10 días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, acompañado de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

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El gran campeón mexicano, un símbolo y leyenda del deporte mexicano en este caso en el boxeo, tuvo la atención de los 26 jugadores convocados al Mundial, además de directivos y staff, quienes escucharon las anécdotas y el proceso que como atleta y persona ha tenido que afrontar, buscando dar una analogía de no rendirse ni bajar los brazos.

“Escucho muchas cosas sobre ‘llegar al quinto partido’, pero yo de verdad creo que van a llegar mucho más lejos”, mencionó Chávez junto al mexicano Guillermo Ochoa, quien es parte de la convocatoria y vivirá su sexta Copa del Mundo.

“Van a afrontar retos muy difíciles, y créanme que yo también los he afrontado", comentó Chávez a los 26 selecconados quienes escucharon atentos.

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"Escuchen a su entrenador, que él está en su esquina y será quien los ayude a salir adelante", agregó Chávez con la metáfora del boxeo en el que la esquina es vital para una pelea.

El gran campeón mexicano, quien además es un símbolo del boxeo en el mundo, lanzó su mensaje más poderoso que fue validado con un aplauso: "No importa si su rival es más rápido, más fuerte o ágil que tú. No bajen los brazos y sueñen en grande”.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, entregó a la Selección un cinturón de campeón mundial, el famoso verde y oro. Conociendo el ADN del mexicano, entiende también el honor que pasa por los seleccionados.

"Que cada gota de sudor y lágrimas, que todo su esfuerzo valga la pena. Que Dios los bendiga, que viva México, y que vivan todos ustedes”, sostuvo Sulaimán.

Selección Mexicana, entrega jersey firmado a Julio César Chávez y a Mauricio Sulaimán

De forma recíproca, la Selección Mexicana entregó jersey oficiales a Sulaimán y a Julio César Chávez, quienes posaron con la camiseta que quieren marque una historia especial en este Mundial.

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