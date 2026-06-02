¡SONRÍAN! Selección Mexicana se TOMA LA FOTO, dentro del mítico Museo de Antropología

La Selección Mexicana de Futbol le puso pausa por un momento a los entrenamientos a nueve días de que arranque la Copa Mnudial de la FIFA 2026, y se tomó la foto oficial de la Copa Mundial de la FIFA, acudiendo a uno de los sitios más emblemáticos, míticos y que reflejan la cultura del país: El Museo de Antropología e Historia.

Los 26 convocados al Mundial de la FIFA, el cuerpo técnico, staff y directivos, posaron junto a dos puntos de alto interés, como es la Piedra del Sol, que representa el Calendario Azteca, símbolo que además aparece en el jersey verde del cuadro mexicano.

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Esa pieza en forma de disco monumental, inspira sobre las raíces de los mexicanos y los seleccionados se encontraron con esa obra que se mantiene en conservación en la Sala Mexica. Ahí toda la delegación mexicana portó el traje oficial del evento, vistiendo de gala por la importancia del momento y del lugar.

En otra postal en el mismo punto, todo el grupo mostró la camiseta por la parte de atrás enseñando los nombres y los números, en una imagen que quedará para la posteridad.

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Selección Mexicana, posa bajo el El Paraguas en el Museo de Antropología

México también posó con sonrisas y emoción, al pie de la obra de Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto que diseñó El Paraguas en el patio central del Museo y que direcciona a las salas en el Museo de Antropología; Ramírez Vázquez tiene entre muchas de sus obras el Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe.

También con traje y en una postal que da la sensación de un arranque mundialista, los 26 seleccionados pudieron percibir esa sensación de lo que representan y la misión que tienen en representación de una nación.

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