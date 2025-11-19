¿Grupo de la muerte? Inteligencia Artificial predice los rivales que tendría México en el Mundial 2026

Ya hay 42 de 48 selecciones clasificadas para el Mundial de 2026 por lo que le pedimos a la Inteligencia Artificial que simulara el sorteo para conocer los rivales que podría tener la Selección Mexicana en su grupo.

Con ayuda de Gemini, al hacer sorteo, los rivales que tendría México serían:



Posición Equipo Bombo Región / Notas A1 🇲🇽 México 1 Anfitrión A2 🇨🇭 Suiza 2 UEFA (Europa) A3 🇪🇬 Egipto 3 CAF (África) A4 🇳🇿 Nueva Zelanda 4 OFC (Oceanía)

El "Grupo de la Muerte" que le podría tocar a México

De igual forma, Gemini predijo el grupo más difícil que le podría tocar a México en el Mundial 2026. El cual sería



México

Uruguay (Bombo 2): La "Garra Charrúa" siempre es un dolor de cabeza para el Tri.

Noruega (Bombo 3): Enfrentar a Erling Haaland y Martin Ødegaard sería la prueba defensiva máxima.

Ghana (Bombo 4): Probablemente el equipo más fuerte del Bombo 4 junto con los repechajes europeos.

Es importante mencionar que pueden ser varias las combinaciones que le toquen a México con rivales complicados ya que en el Bombo 2 se encuentran selecciones complicadas como: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Japón, Senegal y Ecuador. Cualquiera podría entrar en el grupo de México.

En el Bombo 3 aparecen selecciones como Noruega y Egipto, que podrían complicar a México y en el Bombo 4 se encuentran selecciones como: Ghana y las que logran clasificar del repechaje de la UEFA

El grupo más 'fácil' que le podría tocar a México en el Mundial 2026

De igual forma, Gemini determinó cual podría ser la combinación más "sencilla" para la Selección Mexicana.



México

Australia (Bombo 2): Aunque eliminaron a Perú en 2022, en papel es de los más accesibles del Bombo 2.

Uzbekistán (Bombo 3): Un debutante en mundiales (o con poca experiencia) siempre es preferible.

Rep. Internacional 2 (Bombo 4): Asumiendo que sea un equipo de menor ranking.

Así serían los Grupos del Mundial 2026 según la inteligencia artificial

En el caso de la Inteligencia Artificial Grok, no solo simuló los rivales que tendría México, también simuló como quedarían todos los grupos.