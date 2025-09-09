¿Antes del Mundial? Inteligencia Artificial revela la fecha del retiro de Lionel Messi

Cada vez falta menos tiempo para que Lionel Messi , uno de los mejores futbolistas en la historia de este deporte, diga adiós a las canchas de manera oficial. El astro argentino está cerca de cumplir los 39 años de edad, motivo por el cual la Inteligencia Artificial reveló la fecha de su posible adiós.

La humildad de Messi

La Inteligencia Artificial es una herramienta que ha ganado muchos adeptos entre las nuevas generaciones gracias a las respuestas que suele dar ante distintos cuestionamientos políticos, económicos, sociales y deportivos. Ahora, concedió detalles respecto al futuro de Lionel Messi como profesional.

¿Cuándo nació Lionel Messi?

Lionel Messi nació en Rosario, Argentina, el 24 de junio de 1987, por lo que cumplirá los 39 años de edad precisamente durante la celebración del Mundial 2026, mismo que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en un evento que reunirá a 48 selecciones en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi a nivel clubes?

Si bien formó parte del Newell’s Old Boys, su debut como profesional se dio en España luego de que el Barcelona se hiciera con sus servicios. A partir de ahí, el astro argentino solamente ha defendido los colores del club blaugrana, el PSG y el Inter Miami, sumando 765 anotaciones en 946 compromisos.

¿Qué títulos ha logrado con la Selección Argentina?

Después de una década y media en la que no logró obtener ningún campeonato con la Selección Argentina, y luego de renunciar a la misma para posteriormente volver meses después, hoy en día Lionel Messi puede presumir una colección que incluye el Mundial 2022, las Copas América 2021 y 2024, así como la Finalíssima del 2022.

¿Cuándo será el retiro de Lionel Messi, según la Inteligencia Artificial?

Luego de que diera su último partido en Argentina como parte de las eliminatorias rumbo a la siguiente Copa del Mundo, la Inteligencia Artificial “Gemini” dio a conocer que, de acuerdo a su base de datos, lo más seguro es que Lionel Messi se retire del profesionalismo en poco menos de un año.

Según la herramienta, es muy probable que Lionel Messi confirme su retiro antes, durante o después del Mundial 2026, por lo que, de acuerdo a sus métricas, el mes más probable en donde se confirme esto sea julio del 2025; es decir, días después de la final y un mes posterior a su cumpleaños 39.