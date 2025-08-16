¿La salida de Gonzalo Piovi pone en riesgo el título para La Máquina?

La Máquina Celeste vive un momento de incertidumbre en plena carrera por el título del Torneo Apertura 2025. La inminente salida de Gonzalo Piovi al Inter Miami, tras una oferta que ronda los 7 millones de dólares y una llamada personal de Lionel Messi, podría convertirse en un punto de inflexión para las aspiraciones de Cruz Azul en el semestre.

Piovi no es solo un defensor más. Desde su llegada en 2024, se consolidó como líder de la zaga, pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón y uno de los jugadores más regulares del equipo. Su capacidad para salir jugando, su fortaleza en el mano a mano y su experiencia internacional lo hacían indispensable en el once titular. Su salida deja un hueco difícil de llenar, especialmente en un momento donde Cruz Azul marcha invicto y se ubica en el quinto lugar de la tabla con ocho puntos.

¿Quién podría ser el sustituto de Gonzalo Piovi?

La directiva, encabezada por Iván Alonso, ya contempla alternativas. La primera opción es Jesús Orozco ‘Chiquete’, quien llegó procedente de Chivas. Sin embargo, su reciente expulsión ante San Luis complica el panorama inmediato. Además, se evalúa incorporar a un defensor mexicano para no ocupar plaza de extranjero, siendo Ramón Juárez uno de los nombres que han sonado El mismo jugador a cerrado cualquier puerta para su salida del América, pero siempre queda la posibilidad hasta que se cierre la fecha de contrataciones .

El calendario tampoco da tregua. Cruz Azul enfrentará a rivales directos como Toluca, Chivas, América y Monterrey en las próximas jornadas. Sin Piovi, la solidez defensiva podría resentirse justo cuando el equipo necesita afianzarse en la parte alta de la tabla.

Más allá del impacto táctico, la salida del argentino representa un golpe emocional. Compartía liderazgo con Willer Ditta y era uno de los referentes del vestidor. Su partida obliga a Larcamón a reconfigurar no solo la defensa, sino también la dinámica interna del grupo.

¿Podrá Cruz Azul mantener el ritmo sin su bastión defensivo? ¿Será Chiquete suficiente para sostener la muralla celeste? Las próximas semanas serán decisivas. Lo que es seguro: el camino al décimo título se ha vuelto más complicado.

