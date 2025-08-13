De ganar 1 millón en Cruz Azul: este es el sueldo que tendría Gonzalo Piovi en Inter Miami

Gonzalo Piovi está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Inter Miami. En caso de que el argentino salga del club mejoraría su salario, pues percibiría el doble que recibe en la Máquina, que es de 1 millón de dólares (más de 20 millones de pesos) al año, de acuerdo con Salary Sport. La postura del defensa que tiene en vilo a los de la Noria y en alerta a las Garzas .

De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, Inter Miami le ofrece a Piovi un contrato por 3 años con un sueldo anual de 2 millones de dólares (más de 40 millones de pesos), lo doble que gana actualmente en la Liga BBVA MX. Lo anterior es tentador para el todavía jugador de la Máquina, pues se beneficiaría económicamente. Además, el conjunto celeste dejará ir a este delantero que vale 7 millones en el mercado .

@gonzalopiovi Gonzalo Piovi gana en Cruz Azul 1 millón de dólares al año y de llegar al Inter Miami su sueldo de dupilicará

¿Cómo van las negociaciones entre Cruz Azul e Inter Miami por Gonzalo Piovi?

Las negociaciones entre Cruz Azul e Inter Miami por Gonzalo Piovi van muy avanzadas, pese a que las Garzas ofrecieron 5.5 millones de dólares (102.2 millones de pesos) y no los 7 millones (más de 130 millones de pesos) que pide la Máquina. No obstante, el conjunto de la MLS lanzaría una última propuesta que se acerque a las pretensiones del club celeste para así cerrar el fichaje.

En caso de llegar a Inter Miami, Gonzalo se sumará a un equipo de grandes estrellas comandado por el astro argentino Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo De Paul, quien es la reciente contratación del club que se hizo de sus servicios pese a ser referente en el Atlético de Madrid.

¿Cuál es el valor en el mercado de Gonzalo Piovi?

Gonzalo Piovi actualmente tiene un valor en el mercado de 2.8 millones de euros (más de 60 millones de pesos), según Transfermarkt. Este precio está muy por debajo de lo que pide Cruz Azul, pues incluso es casi la mitad del dinero que le quieren sacar a Inter Miami. En caso de darse la transferencia, claro, el argentino tendría un sueldo muy motivador.