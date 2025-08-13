De ganar 1 millón en Cruz Azul: este es el sueldo que tendría Gonzalo Piovi en Inter Miami
Gonzalo Piovi está muy cerca de salir de Cruz Azul y llegar al Inter Miami, traspaso que le beneficiará en lo económico, pues ganará más de lo que hoy percibe
Gonzalo Piovi está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Inter Miami. En caso de que el argentino salga del club mejoraría su salario, pues percibiría el doble que recibe en la Máquina, que es de 1 millón de dólares (más de 20 millones de pesos) al año, de acuerdo con Salary Sport. La postura del defensa que tiene en vilo a los de la Noria y en alerta a las Garzas .
De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, Inter Miami le ofrece a Piovi un contrato por 3 años con un sueldo anual de 2 millones de dólares (más de 40 millones de pesos), lo doble que gana actualmente en la Liga BBVA MX. Lo anterior es tentador para el todavía jugador de la Máquina, pues se beneficiaría económicamente. Además, el conjunto celeste dejará ir a este delantero que vale 7 millones en el mercado .
¿Cómo van las negociaciones entre Cruz Azul e Inter Miami por Gonzalo Piovi?
Las negociaciones entre Cruz Azul e Inter Miami por Gonzalo Piovi van muy avanzadas, pese a que las Garzas ofrecieron 5.5 millones de dólares (102.2 millones de pesos) y no los 7 millones (más de 130 millones de pesos) que pide la Máquina. No obstante, el conjunto de la MLS lanzaría una última propuesta que se acerque a las pretensiones del club celeste para así cerrar el fichaje.
TE PUEDE INTERESAR:
- Llegó desde Argentina, algún día brilló en Rayados y hoy atiende un puesto de lotería sin que nadie lo reconozca
- El nuevo equipo de Guillermo Ochoa sería una total locura para el mercado del futbol
- En Rayados ya no lo quieren, pero su alto sueldo le cerraría las puertas para ir a otro equipo
En caso de llegar a Inter Miami, Gonzalo se sumará a un equipo de grandes estrellas comandado por el astro argentino Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo De Paul, quien es la reciente contratación del club que se hizo de sus servicios pese a ser referente en el Atlético de Madrid.
¿Cuál es el valor en el mercado de Gonzalo Piovi?
Gonzalo Piovi actualmente tiene un valor en el mercado de 2.8 millones de euros (más de 60 millones de pesos), según Transfermarkt. Este precio está muy por debajo de lo que pide Cruz Azul, pues incluso es casi la mitad del dinero que le quieren sacar a Inter Miami. En caso de darse la transferencia, claro, el argentino tendría un sueldo muy motivador.