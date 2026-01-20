OFICIAL: Inter Miami contrata a delantero argentino para el 2026

Inter Miami de la MLS anunció este lunes la contratación permanente del delantero argentino Tadeo Allende procedente del Real Club Celta de Vigo, cerrando así la operación que pone fin a la cesión que el atacante había cumplido con el club de Florida durante la temporada 2025. El club confirmó que Allende firmó un contrato a largo plazo y que formará parte del plantel de cara a la temporada 2026.

Te puede interesar: Cruz Azul lo despreció y ahora la está rompiendo en la élite europea con impresionante racha goleadora

México vs Bolivia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Según la comunicación oficial de los actuales del futbol de los Estados Unidos, Allende rubricó un vínculo hasta junio de 2030, con una opción para extenderlo hasta junio de 2031, lo que refleja la voluntad de la directiva de asegurar al futbolista para el medio plazo. El acuerdo llega después de un periodo de negociación con Celta de Vigo, que poseía los derechos del jugador, a quien le restaban solo seis meses de contrato con el combinado gallego,

El monto del traspaso se sitúa en torno a los cinco millones de euros y el pase está sujeto al trámite del Certificado de Transferencia Internacional (CTI) y a la apertura formal del mercado de la MLS, requisitos habituales en este tipo de operaciones procedente de ligas extranjeras.

El gran 2025 de Tadeo Allende en el Inter Miami

Allende llega precedido de una campaña notable con Inter Miami, durante la cesión en 2025 se consolidó como pieza clave en la fase final del curso, incluyendo una destacada actuación en los playoffs que le permitió batir el récord de goles en una sola postemporada de la MLS con nueve tantos y anotar en la final que le dio a Miami su primer título liguero. Ese rendimiento fue un factor determinante para que la directiva tomara la decisión de la compra definitiva.

Made for big moments 💪. Tadeo is home. pic.twitter.com/WALph1Abhu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 19, 2026

¿Por qué la incorporación de Tadeo Allende es tan importante para el Inter Miami?

La incorporación mantiene el esquema de prioridades del club, Allende ocupará una plaza internacional en la plantilla y su continuidad supone reforzar la profundidad ofensiva sin alterar significativamente la estructura salarial, puesto que no se espera que ocupe uno de los cupos de Designated Player ya elegidos. Además, el fichaje frena el interés de otros clubes que habían mostrado atención por el atacante, entre ellos equipos argentinos que seguían la situación.

Inter Miami apuestó por retener al artífice de su éxito más reciente; Allende llega con contrato largo, experiencia en la plantilla y expectativas altas para contribuir en la defensa del título y en la ambición deportiva del club en las próximas temporadas.

Te puede interesar: El colombiano que Monterrey busca para suplir a Germán Berterame

