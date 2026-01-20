Cruz Azul lo despreció y ahora la está rompiendo en la élite europea con impresionante racha goleadora

Cruz Azul ha venido de menos a más en lo que va del arranque del Clausura 2026 y luego de perder en su partido inaugural ante el León, La Máquina ha conseguido un par de victoria ante Atlas y Puebla; sin embargo, los Cementeros podrían extrañar más adelante a su delantero Ángel Sepúlveda, pero también al griego Giorgios Giakoumakis quien actualmente la rompe en el futbol de su país.

Giorgios Giakoumakis continúa perteneciendo a Cruz Azul, pero los Cementeros optaron por prestar a su delantero ante la falta de actividad, principalmente afectado por las lesiones, pero también por su bajo rendimiento.

Con la Máquina, Giakoumakis consiguió anotar solo nueve goles en 34 partidos de la Liga BBVA MX y Liguilla, mientras que en sus primeros seis meses en el PAOK Salónica ha convertido 11 tantos en 24 compromisos, incluidos juegos de la Superliga, Copa de Grecia y Europa League.

De hecho en sus más recientes ocho partidos de la Superliga ha convertido siete anotaciones que han contribuido para que el PAOK sea el líder de la Liga, junto con el AEK de Atenas de Orbelín Pineda, y uno de los siete jugadores con más goles.

En la Europa League, el PAOK se encuentra en el puesto 18 con solo una derrota y siendo uno de los equipos con más anotaciones en las que Giakoumakis ha contribuido con dos goles, y su pase a la siguiente ronda parece inevitable.

La carta de Giakoumakis pertenece a Cruz Azul hasta el verano del 2028 y tendrá que regresar a La Máquina en junio de este año; sin embargo, su rendimiento podría dejar dejar en duda al equipo de la Liga MX entre dejarlo o darle una nueva oportunidad en el futbol mexicano.

