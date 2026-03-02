Inter Miami remonta al Orlando City con doblete de Lionel Messi en el Clásico de Florida en la Jornada 2 de la MLS

El futbol volvió a regalar un partido de alta intensidad en el Exploria Stadium, Lionel Messi lideró la remontada del Inter Miami, que pasó de perder 2-0 a ganar 4-2 frente al Orlando City en una nueva edición del Clásico de Florida en la Jornada 2 de la MLS 2026.

El equipo local dominó el primer tiempo y aprovechó los errores defensivos de Miami para tomar ventaja de dos goles antes del descanso. Orlando presionó alto y logró incomodar la salida del conjunto visitante, que se fue al vestidor con desventaja y pocas oportunidades generadas.

En la segunda parte, el panorama cambió, el Inter Miami ajustó en ataque y encontró el descuento a través de Mateo Silvetti, lo que marcó el inicio de la remontada. Minutos después, Messi apareció en los linderos del área y con un disparo de zurda colocó el balón en el ángulo para empatar el encuentro 2-2, fue su primer gol oficial del año.

El mexicano Germán Berterame, clave en la jugada del tercer gol

Germán Berterame tuvo participación directa en el tercer tanto del partido. El exjugador de la Liga BBVA MX desbordó por el sector izquierdo al minuto 85 y envió un centro raso al área. En la secuencia de la jugada, el balón quedó servido para Telasco Segovia, quien definió para el 3-2 que consumó la voltereta.

Con Orlando volcado al frente en busca del empate, el partido se definió en los minutos finales. Un tiro libre a favor de Miami en la frontal del área permitió nuevamente la intervención de Messi. El argentino ejecutó con precisión y colocó el esférico junto al poste para el 4-2 definitivo.

Con el resultado, Inter Miami sumó tres puntos en la MLS y se llevó el clásico estatal, en un encuentro marcado por la reacción en el segundo tiempo y la efectividad ofensiva en los momentos decisivos.

