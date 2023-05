A Argentina le ayudaron para ser Campeón del Mundo: Diego Lugano

El exdefensa de la selección de Uruguay, Diego Lugano, se fue con todo contra el arbitraje y el VAR señalando que la Copa del Mundo conseguida por Argentina en Qatar 2022 fue por ayuda de estos.

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas de que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo”, declaró Lugano en entrevista para la emisora uruguaya ‘Carve Deportiva’.

La selección de Argentina sólo falló uno de sus penales (Lionel Messi), en el tercer encuentro del grupo C contra Polonia, después de eso, el resto fueron capitalizados, incluyendo uno en la gran final ante Francia, en algo que Diego Lugano considera un error de juicio por parte del arbitraje en general.

Diego Lugano en contra de cómo se utiliza el VAR

Diego Lugano cargó contra los procedimientos de revisión y su influencia en las marcaciones de los jueces desde la instauración del VAR. El charrúa hizo un análisis de lo ocurrido en el más reciente clásico entre Boca Juniors y River Plate, que terminó 1-0 a favor de los ‘Millonarios’.

“Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el futbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (miembro de la UEFA) en el Mundial también con alguna puteada por lo que nos hizo a nosotros. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también...”.

El exjugador del Paris Saint-Germain señaló su preocupación por la pasividad mostrada por los jugadores con el VAR, quienes simplemente aceptaron la llegada de este mecanismo de revisión.

“Lo que me preocupa es que los jugadores no se muevan para opinar. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una estupidez de esta. Se define un campeonato, el futuro de un jugador o un técnico. El VAR le aporta más dudas que justicia al futbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”, finalizó.