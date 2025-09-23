Fue una figura de la lucha libre mexicana, su carrera perdió brillo y ahora dicen que está poseído

En sus más de 30 años de existencia, la AAA ha tenido la suerte de contar con muchos atletas que hicieron de la lucha libre mexicana una de las mejores a nivel mundial. Un ejemplo de ello fue Intocable, leyenda de la “Tres Veces Estelar” que, sin embargo, podría estar poseído ahora mismo.

Intocable logró ser el favorito de chicos y grandes gracias a su belleza física, su estilo aéreo y la forma en cómo conectaba con la afición. No obstante, una vez que terminó su etapa en la televisión comenzó a tener un sinfín de polémicas, destacando una que indica que está poseído.

¿Intocable, figura de la lucha libre mexicana, está poseído?

Fue en una charla en el podcast “El Potro de Acero” que Cibernético, otra leyenda de la lucha libre mexicana, confirmó lo anterior. Y es que, de acuerdo con sus palabras, Intocable llegó a tener una de las carreras más importantes en la historia de la AAA, misma que se vino abajo luego de su “posesión”.

El protagonista del podcast cuenta que, en un viaje a Catemaco, un luchador le contó que alguien había poseído a El Intocable, Con la chispa encendida, el mismo buscó al luchador para preguntarle directamente sobre este hecho y, así, disipar cualquier duda o, bien, confirmar tal aseveración.

Sin embargo, su sorpresa fue grande al darse cuenta que El Intocable únicamente le desviaba el tema diciendo que él ya se encontraba en otra dimensión, por lo que no negó su supuesta posesión. Finalmente, el Cibernético remató diciendo que, en algunas giras de lucha libre, los compañeros que han estado en la misma recamara con él han confirmado tal situación.

¿Intocable formó parte del programa La Isla?

Antes de que se revelara este hecho, y mientras El Intocable confirma o niega lo anterior, vale decir que el luchador tuvo un breve paso por La Isla , uno de los programas más importantes de la barra de TV Azteca. De hecho, en una de sus ediciones tuvo un fuerte encontronazo con Dr. Wagner Jr, pues ambos coincidieron en la misma temporada.