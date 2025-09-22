Mundial de Paranatación: Así fue como Arnulfo Castorena se llevó el ORO para México

Los logros no dejan de llegar para los mexicanos que disputan competencias internacionales en este cierre del año. Una muestra de este hecho es precisamente Arnulfo Castorena , quien para muchos es uno de los mejores deportistas que el país ha tenido a lo largo de su historia.

Recientemente, Arnulfo Castorena volvió a poner el nombre de México en alto luego de conquistar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Paranatación, logro que lo coloca nuevamente en el debate de los mejores atletas en la historia de la República Mexicana contando todos los deportes.

¿Cómo ganó Arnulfo Castorena el oro en el Mundial de Paranatación?

Fue durante los primeros días del Campeonato Mundial de Paranatación Singapur 2025 que José Arnulfo Castorena Vélez obtuvo su primera medalla de oro en la competición dentro de la final de 50 metros estilo pecho, clasificación SB2, lo anterior después de detener el cronómetro en 57,41 segundos.

¡ORO PARA MÉXICO! 🏊‍♂️🇲🇽



Arnulfo Castorena se cuelga la medalla dorada 🥇 en la final de 50 metros pecho SB2, con un tiempo de 57.41 segundos, en el arranque del Campeonato Mundial de Para Natación Singapur 2025. pic.twitter.com/vs4Myg7f96 — CONADE (@conadeoficial) September 21, 2025

Este tiempo fue suficiente para conquistar la primera medalla de oro de la Delegación Mexicana en este Mundial de Paranatación; además, la presea confirma que Arnulfo Castorena es una leyenda viviente del deporte mexicano, por lo que, tras lo vivido últimamente, no descartó buscar su pase a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

¿Qué números colocan a Arnulfo Castorena como uno de los mejores deportistas mexicanos?

Arnulfo Castorena ha participado en varias ediciones Mundiales de Paranatación, logrando un total de ocho medallas de oro en los Juegos del 2002, 2006 (un par de ocasiones), 2010, 2019, 2022, 2023 y 2025, la mayoría de ellas en 50 metros pecho SB2 y una más en los 150 metros combinados SM3.

ORO, ORO, ORO, ORO PARA MÉXICO



José Arnulfo Castorena conquistó la medalla de oro en la final de 50 metros SB2 con 57.41 segundos, en el Campeonato Mundial de Para Natación Singapur 2025.



Arnulfo en 2024 fue campeón de los Juegos Paralímpicos de París. pic.twitter.com/ulLaiTgWmM — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) September 22, 2025

En adición a ello, también ha obtenido la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos del 2000, 2004, 2020 y 2024, sumando así un total de 20 medallas mundiales y 7 paralímpicas. Estos números, según expertos, colocan a Arnulfo Castorena como uno de los mejores deportistas en la historia del país.