deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Mundial de Paranatación: Así fue como Arnulfo Castorena se llevó el ORO para México

Arnulfo Castorena demuestra, una vez más, que es uno de los mejores atletas en la historia del país. Así obtuvo el oro en el Mundial de Paranatación.

arnulfo-castorena-oro-mundial-paranatacion-mejor-atleta-historia.jpg
Instagram: Arnulfo Castorena
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Los logros no dejan de llegar para los mexicanos que disputan competencias internacionales en este cierre del año. Una muestra de este hecho es precisamente Arnulfo Castorena , quien para muchos es uno de los mejores deportistas que el país ha tenido a lo largo de su historia.

Juegos Z | Los Juegos Olímpicos son un fenómeno mundial

Recientemente, Arnulfo Castorena volvió a poner el nombre de México en alto luego de conquistar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Paranatación, logro que lo coloca nuevamente en el debate de los mejores atletas en la historia de la República Mexicana contando todos los deportes.

¿Cómo ganó Arnulfo Castorena el oro en el Mundial de Paranatación?

Fue durante los primeros días del Campeonato Mundial de Paranatación Singapur 2025 que José Arnulfo Castorena Vélez obtuvo su primera medalla de oro en la competición dentro de la final de 50 metros estilo pecho, clasificación SB2, lo anterior después de detener el cronómetro en 57,41 segundos.

Te puede interesar: Fue leyenda del Exatlón México, hoy hizo su debut en la lucha ante Shocker

Te puede interesar: ¿Cuáles son los logros que ha conquistado Isaac del Toro en 2025?

Este tiempo fue suficiente para conquistar la primera medalla de oro de la Delegación Mexicana en este Mundial de Paranatación; además, la presea confirma que Arnulfo Castorena es una leyenda viviente del deporte mexicano, por lo que, tras lo vivido últimamente, no descartó buscar su pase a los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028.

¿Qué números colocan a Arnulfo Castorena como uno de los mejores deportistas mexicanos?

Arnulfo Castorena ha participado en varias ediciones Mundiales de Paranatación, logrando un total de ocho medallas de oro en los Juegos del 2002, 2006 (un par de ocasiones), 2010, 2019, 2022, 2023 y 2025, la mayoría de ellas en 50 metros pecho SB2 y una más en los 150 metros combinados SM3.

En adición a ello, también ha obtenido la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos del 2000, 2004, 2020 y 2024, sumando así un total de 20 medallas mundiales y 7 paralímpicas. Estos números, según expertos, colocan a Arnulfo Castorena como uno de los mejores deportistas en la historia del país.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×