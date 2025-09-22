WWE: Tras Wrestlepalooza, ¿qué eventos importantes restan en 2025 y cuándo serán?

El fin de semana pasado se llevó a cabo Wrestlepalooza 2025 , evento que, de acuerdo con algunos expertos, busca ser uno de los más importantes en el año dentro de la WWE. En ese sentido, vale conocer cuántos PP’V de talla internacional restan en el año para la empresa de Wrestling más importante del mundo.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Si bien Wrestlemania, SummerSlam y, ahora, Wrestlepalooza se identifican como los eventos más importantes de la WWE en el año, vale decir que la empresa aún cuenta con varias sorpresas en este cierre del 2025, mismas que, entre otras cosas, significará el adiós definitivo de John Cena.

¿Cuántos PP’V quedan en la WWE este 2025 y cuándo serán?

Una vez culminado Wrestlepalooza 2025, vale decir que la WWE ya está preparando lo que será Crown Jewel, una edición que se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en Arabia Saudita y que traerá el regreso de estrellas como Cody Rhodes, Seth Rollings, Rhea Ripley y Stephanie Vaquer.

El calendario de la WWE también contempla dos ediciones más de Satudary Night’s Main Event (SNME), mismas que se llevarían a cabo el 1 de noviembre y el 13 de diciembre. Estos eventos son en extremo importantes, sobre todo el último dado que significaría la última lucha de John Cena como activo de la empresa antes de dar su paso definitivo a Hollywood.

No obstante, si de eventos estelares se refiere el más trascendente de este cierre del año 2025 sin duda es Survivor Series, mismo que se realizará el 29 de noviembre en San Diego, California, y en donde John Cena también podría hacer acto de presencia.

¿Penta terminará el 2025 como campeón de la WWE?

Existe una teoría entre los fanáticos del Wrestling que indica que, con el Megacampeonato en las manos de Dominik Mysterio, su rivalidad con Penta El Zero Miedo tendría un nuevo capítulo, el cual podría terminar en Survivor Series sin que nada esté confirmado hasta ahora.

Dicha teoría se avala en lo dicho por Penta en Worlds Collide al asegurar que buscaría el Megacampeonato de la AAA. Es ahí en donde podría enfrentar a Dominik por este cinturón y por el Campeonato Intercontinental de la WWE en Survivor Series, por lo que no se descarta, si esto se hace oficial, que termine el 2025 como bicampeón de la empresa.